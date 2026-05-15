冯应谦 - 韩国潮牌眼镜推介 | 花样男教授

首尔圣水洞是韩国潮牌眼镜店的集中地。韩国潮牌眼镜的兴起其实都是近10年内的事情，以性价比高、款式多样化而迅速成为国际潮流。加上有韩星效应，大家都会去追捧偶像戴过的眼镜。最有名的，当然就是Blackpink Jennie佩戴过的Gentle Monster，从价钱来说也算顶级。款式比较前卫，我相信很多花美男也不太敢戴。



另一个被韩剧明星追捧的牌子是Carin，像韩剧《无法抗拒的他》的宋江就是代言人。Carin的款式比较容易carry，主打北欧简约风格，又带点文青感。据说Carin的设计特别适合亚洲人的细脸和脸型弧度。



如果大家想买比较实惠的眼镜，可以去Carin旗舰店对面的Blue Elephant Space。这里真的是一个展览空间，里面有一个比巴士还大的发光装置吊在天花板，上面好像星球一样。穿过「星球」就可以慢慢试戴不同款式的眼镜和太阳镜。Blue Elephant 眼镜真的不贵，平均港币二、三百元，一般人都可以随便买几副，好像换时装一样。现在Blue Elephant也有网店，不过实体店反而更便宜。我这次也帮家人买了两副。



我自己选的是另一个韩国眼镜品牌，叫Room84/Manomos。《Running Man》的艺人，还有BTS和SEVENTEEN的成员也都有戴过这个品牌。价格算中等，款式从复古、经典到时尚都有，现在算是我的最爱品牌。



冯应谦