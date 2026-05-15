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李纯恩 - 奈良的鹿 | 好好过日子

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李纯恩
1小時前
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生活 专栏
內容

　　奈良去过几次，多数都是在京都旅行的时候顺便一游。这次到奈良因为有日本老友YOYO安排，在「FUFU」温泉酒店住了两晚，非常舒服。

　　上次在东京箱根住的温泉酒店也是「FUFU」，非常喜欢，所以到了奈良也选了这间酒店。酒店在著名的奈良公园旁边，步行十分钟就到最热闹的千年古刹东大寺，但酒店所在又正好离开烦嚣，隐在一片竹林中，闹中取静。总共三十间客房，房间很大，房外有很大的阳台，阳台上有很大的温泉浴池。晨昏二时，泡在温泉里喝冰冻啤酒，看阳光透过竹叶闪烁，很是享受。酒店后面有一条小路，顺坡而下，经过竹林就看见一个漂亮的庭园，背山面湖，酒店的餐厅就在庭园之中，每天去吃早餐和晚饭，都要走这一段绿意环抱的小路，赏心悦目，食欲似乎也特别好了。

　　东大寺附近每天都有不计其数的游客，还有不计其数的鹿。那一带的鹿最出名，随处可见。牠们混迹于游客之中，一起行走，一起过马路，跟途人讨食，不怕生不见外。于是到奈良旅行，看鹿喂鹿也成了节目之一。那些鹿也早出晚归，像上班一样在游人区游走，跟人讨食的时候常会站在人面前点头示意，像鞠躬。如果对面那人也照样鞠躬，便成一幅有趣的画面。如此双方鞠躬再三，至途人喂食方休。这也成了一种人兽之间的默契，在奈良人鹿相遇，常有这样的举动，很日本，很有礼貌。有礼貌的世界真好。

　　那些鹿就栖息在「FUFU」酒店旁边一片山谷中，每天晨光初起的时候，几百只鹿散在山坡上吃草，便如一片牧场。随着太阳升起，逆光看去，每只鹿身上都捆上了一圈金边，尤其是公鹿，鹿角的形状更是漂亮。远处树林中突然传来一个男人的呼唤声，想必是一个集体喂食的讯号，本来散走在草坡上的几百只鹿立即排着队向呼唤方向奔跑过去，风驰电掣，竟隐然有非洲动物大迁徙的气势。新的一天开始了。

李纯恩

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2026-05-13 02:00 HKT
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