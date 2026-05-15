七仙羽 - 催财有法 雌雄宜一对放 | 七仙语

很多人都知道貔貅可以招财，但是很多人都招不到财，原因就在于很多人都搞错了。



很多人贪多，以为多放几对就能招财，其实数量多是没有用的，放了一堆还不如放对，否则是一点效果也没有！



貔貅雌雄要放一对才有效果，因为风水中雄的貔貅代表财运，雌的貔貅则代表财库，有财还要有库才能真正做到招财守财。



公貔貅的特点是张口吸财，可以吞纳四方财气，特别适合想增加偏财的人士。 如果选佩戴款式，建议用公貔貅，如果是摆设款，最好放一对，可将其摆放于办公桌的收银台、或办公桌右侧（白虎位）、商舖财位，有助增加收入。亦可放在家中明财位（即大门45度对角线）、客厅财位、玄关。摆放关键是头朝外（门口或窗户）吸取财气，保持高度适中（不可高过人头、不可低于脚部），并避免正对镜子、厕所、厨房或床。



貔貅与风水五行中的「金、水」相应，能够加强财富流动的能量，金属材质的公貔貅会更招财。貔貅不论雌雄，张开的嘴巴要塞上十元纸钞，对旺财效果会更好。



平日尽量不可摸眼、嘴，会影响寻财、吞财，貔貅头朝外（对外咬钱）、避免他人触摸、洗澡睡觉取下及定时净化。摆放时忌对镜子、厕所，头需朝门窗。虎、兔、狗等生肖及幼童、孕妇、体弱者需慎戴。



七仙羽