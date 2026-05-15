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邓达智 - 醉雍唔系醉翁 | 智智乐GO

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邓达智
1小時前
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　　众多粉丝期待多时，「八一渔八」及「CaN LaH」行政总厨张伟忠师傅再上一层楼，位于置地广场4楼的「醉雍楼 JOYN」，终于在4月底跟大家见面。自从2021年享用过IFC「CaN LaH」星马惹味特色菜，2023年品尝广东道港威商场「八一渔八」宴会美馔，终于今年5月上旬得尝忠哥全力以赴筹备多时的醉雍楼，以中环少见野生游水河鲜海鲜作重点食材；「醉」，熟醉系列，以酒入馔配搭海鲜及肉材，例如：双酒熟醉奄仔蟹，20年花雕熟醉罗氏虾佐鱼子酱。「雍」，游水海鲜河鲜如东星斑、老鼠斑饲养于自家鱼缸，保持肉质新鲜甜美，配合传统及创新烹调。午市配备保持传统精致手艺，却以创新内容调配制作耳目一新港式点心，鲜拆蟹肉野菌饺、苗家酸汤金鱼饺、松露菌王黑天鹅酥等等。

　　忠哥功劳，打破我们对星马菜式的传统印象；从前……还未发展至觅食在槟城、怡保、马六甲及吉隆坡之前；重点还是新加坡。犹如年前荷里活推出小本投资发大财，以新加坡华人富豪之豪，穿插阶级分歧婚姻与爱情－－《Crazy Rich Asians》，开场未几，超级富豪第三代带同女友自美回星探亲；首顿饭，像数十年前我们那一代，继续Hawker Centre、沙嗲、海南鸡饭、炒粿条、虾面、咖喱蟹、珍多冰……不论电影场面拍得多热闹，依然是新加坡旧时吃的印象；事实富裕岛国米芝莲星星餐厅及世上50最佳、亚洲50最佳等成绩都相当不俗！可惜海外普罗大众的印象，依旧停留在酸、辣、甜混杂在昔日牛车水、红毛桥、小印度……及一众组屋中间的熟食中心。

　　忠哥出现香港「美食江湖」不过六年，越级攀升；集团高层的发展方针亦精准，从改良版星马民间惹味美食，到置地广场「醉雍楼」，呈献港人心服口服华美粤菜，这份颠覆性的进取，如非艺高人胆大，怎敢挑战巅峰？

邓达智

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2026-05-08 02:00 HKT
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