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梁家权 - 西班牙油炸鬼 好盏鬼 | 好味大过天

好味大过天
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梁家权
1小時前
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生活 专栏
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　　太阳门广场是马德里最热闹的中心地标，周围半圆形放射状的10条街人头涌涌，但过去10年每次来到我都会拐到有一专卖旧书档口的小巷，为的是去San Gines霸个路边位，再尝「西班牙油炸鬼」甜滋味。不仅因为来到欧洲入乡随俗，而是在人来人往的路边，悠闲叹吓，哪理人间何世！

　　甜的油炸鬼？在香港有人会叫「牛脷酥」，但在西班牙油炸鬼（Churros）从来不是送粥的，而是蘸热朱古力一口一口咬的。这间店开业超过130年，年中无休，24小时营业，最多后生仔女光顾的时刻是几时？答案系夜半三更，蒲完玩完返屋企前当消夜 、或返早班前去食件油炸鬼当早餐，多过去麦当劳。

　　此店的西班牙油炸鬼同港式油炸鬼一样用高筋面粉加少少发粉，经半机械化装置把粉团唧到恒温240°C油镬中炸，虽有2分钟自动时间掣管控，但厨师会睇实够不够火候。多年来观察，那镬油从来不会让它成「万年油」而照用不虞，所以吃起油香很好。试想，如果有「油膱味」的油炸鬼，蘸一级品质热朱古力，真的暴殄天物！

　　Churros是手指般幼的油炸鬼，另一款粗的叫Porras，但都不及港式油炸鬼粗壮。Churros又好，Porras又好，非西班牙独有，15至17世纪大航海年代，西班牙和葡萄牙发现美洲新大陆，都在新大陆做油炸鬼吃来慰思乡病。

　　那杯热朱古力只用来蘸油炸鬼？那就太蚀底了，很多人都会干杯。事实上，San Gines主店附近有小卖门市，除了曲奇小食，最热卖的是朱古力，包括开这杯热饮的朱古力粉。除了蘸热朱古力之外，其实你想点食都得㗎。有人撒一把砂糖，有人撒少许肉桂粉，有人蘸浓缩咖啡Espresso，点样享受，唔使理人。

梁家权
 

有机器就不用厨师？睇火候要靠人，是加了人味。
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1894年开业的San Gines，如今是名闻天下的西班牙油炸鬼店。
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