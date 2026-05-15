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李飞帆 - 「代代有爱—精心时刻」 绘画比赛2026 | 企业热话

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李飞帆
1小時前
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　　为增进祖父母、父母和孙子女之间的联系，并加强家庭内跨代成员互相尊重和欣赏，李锦记家族基金积极推动将每年10月第二个星期日定为「祖父母感谢节」，推广「赞美由家做起」的感恩文化。本年度的首个重点活动「代代有爱——精心时刻」绘画比赛现已开始接受报名。

　　比赛分为小学组及中学组两个组别，参赛者可就「祖父母最想和孙子女一起做的事」或「祖父母最珍惜的一段和孙子女的回忆」选题，小学组的参赛者须以手绘方式，利用粉彩、素描、水彩、水墨、油画、木颜色及硬笔等材料完成作品，而中学组的参赛者则须提交使用人工智能生成的作品参赛。

　　专业评审将根据「主题表达」、「内容」、「构图及绘画技巧（小学组）／构图及技术应用（中学组）」和「创意及原创性」挑选冠、亚、季军各1名及优异奖30名。所有得奖作品将于10月11日举办的颁奖典礼上展出，所有参加者将获发嘉许证书，而冠、亚、季军除可获颁奖状之外，更可分别获得港币1,500元、1,000元及500元书券。

了解详情 ：李锦记家族基金 https://www.lkkfamily.foundation/

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