潘雄威 - 你可能有牙周病不自知 | 乳齿童时

我行医的生涯里，听得最多牙周病病人讲的一句话就是：「但系我一啲都唔痛㖞！」



牙周病与蛀牙不同，蛀牙通常会在您吃冷食物时突然痛起来，而牙周病则可以无声无息无痛，许多患者在意识到问题时，牙槽骨和牙周组织已经破坏萎缩，牙齿甚至松动。



牙肉从健康到牙周病的过程缓慢，但损害不可逆转。健康的牙肉结实而呈淡粉红色。如果牙肉看起来肿胀、边缘卷曲或呈现暗哑红色，你的牙肉已经发炎。流牙血是警号，表示细菌正在牙齿和牙肉之间的小缝隙中慢性滋生。



若牙齿得以彻底清洁，发炎就会消退，牙肉回复健康。不及时处理，牙肉长期发炎，牙肉就萎缩，牙齿槽骨被破坏，牙脚外露，牙周病就开始。不过，如果牙肉厚，就不会萎缩，将牙肉紧黏着牙脚的组织会被破坏，牙肉与牙脚之间会形成一个袋，叫做牙周袋，充满细菌，但病人无法清洁，这就是一个恶性循环的开始，牙周病无声无息地恶化。



上面提过，牙肉损坏了是很难逆转，等到痛才治疗是个错误，会错失治疗黄金机会。牙周病是一种慢性发炎性疾病，是可以防止的，问题是你自己很难单靠痛和流牙血知道有没有牙肉发炎和牙周袋，所以要定期安排牙科检查。



牙科医生的专业知识及经验当然重要，但他们的眼睛不是万能的，要借助仪器和科技作准确诊断，所以若医生睇提议进一步检查，例如X光或电脑扫描，就最好依从，不然医生也爱莫能助！



潘雄威