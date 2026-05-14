张诺 - 《我们不是什么》 | 任意行

要选上半年最佳港产片的话，我会投《我们不是什么》一票。



导演丘礼涛说过，剧本素材大多来自现实，他自觉更像个整理资料的人，把生活中搜集到的碎片，剪裁拼合成一个故事。电影没有沦为说教，反而处处留白，让观众自行对号入座。



戏里两个年轻主角在困境中相依相扶，写的是每个人都不陌生的事情，家庭关系绷紧、职场上被层层压榨、面对生活种种不公感到无力。这些处境，换了在任何一个城市，换了任何一种身份，都同样令人窒息。一场毁灭性的巴士爆炸，是日积月累的压抑终有爆发的一刻。



电影中穿插了一些看似无关痛痒的片段，巴士和的士司机之间荒诞的对话、茶餐厅里食客被新闻的荒谬触怒，顺手就把杯子砸向电视。这些琐碎场景看似闲笔，但提醒了观众，主角的遭遇并不遥远，而是每个普通人都可能面对的日常。



幕前幕后的表现同样令人印象深刻。江𤒹生演活了那种压抑与躁动交缠的愤怒青年，越见纯熟；陈毅燊让观众看到一个有别于过往印象的他，内敛而有力。谭耀文和朱栢谦的对手戏很精彩，李蕙敏只是客串但抢镜。



导演邱礼涛用节制的叙事展现了他对社会脉搏的敏锐触觉，采用倒叙与平行剪接的手法如行云流水。一边是鉴证专家重组事发过程的冷静，一边是主角们走向崩毁的炽热，两线交织，赏心悦目之余又令人唏嘘。



张诺