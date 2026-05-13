李纯恩 - 旅行计划 | 好好过日子

近来在网上收到不少旅游广告，最多的是去南极和东非，一冷一热。



南极的广告除了展示极地的壮观景色，还强调价钱要比想像中便宜，并且可以从阿根廷坐飞机直接飞到南极洲，免却了经过有魔鬼海峡之称的特雷克海峡时会遇到的惊涛骇浪。那是去南极的一段最令人心惊的旅程，风浪大起来，大概有十个小时的时间，人会觉得活在一个滚动的洗衣机里。上次我们去南极，在阿根廷最南端的乌斯怀亚上船，船一启航就广播通知，预告明天几点钟大家就会呕吐。这还是第一次听见连呕吐都有预告。幸好那次航程的风浪没有预计那么大，船上大部份人没有吐，全程兴高采烈。所以，坐飞机从阿根廷飞到南极，是非常诱人的。



去东非肯亚看动物也令人十分向往，我去过南非和坦桑尼亚看动物，没去过肯亚，这倒是可以纳入今年的旅行计划，看看能不能成行。



在想着长途旅行的时候，短途旅行则可以想走就走。所以今天就到了日本，在奈良和京都住几晚，樱花季和日本学生的春假都已过去，游人少了些，初夏的嫩绿还未长老，在这两个古老又漂亮的城市里散漫闲游是非常赏心悦目的事情。然后再到大阪，大城市，蜻蜓点水，住一晚，翌晨飞回香港。



去日本之前和星晨旅游老板Johnny聊天，得知桂林阳朔遇龙河畔新开了一家VOCO酒店十分好，每间客房的窗外景色都像一幅山水画，听了让人心动。于是决定等日本回来就去住一住，反正这甲天下的山水也久违了，若真是好住好玩，就再叫上些朋友组个团去一游。如此计划，就到了六月，2026，半年过去了。



李纯恩