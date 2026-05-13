李居明 - 扮嘢天后江欣燕 喜剧细胞大爆发 | 李居明大师会客室

当今最能吸引年轻人买飞入戏院的神剧，非《粤剧特朗普》莫属！很多观众最初入场是来朝圣「特朗普」的，但到了4.0版本，大家多了一个非看不可的娱乐亮点，就是为了看扮嘢天后江欣燕化身「街市早苗」大开金口唱粤曲！



我由衷地要感谢江欣燕，这次大玩跨界演出，邀请欣欣加盟，对粤剧界来说是破天荒的全新尝试，而在票房与观众层面上更是大获成功。不少平时甚少踏足戏院的年轻人与电视观众，都因为想一睹欣欣在台上的风采而纷纷购票入场。



大家熟知欣欣向来是「扮嘢」高手，当年《欢乐今宵》涂黑脸扮菲佣Maria，到神还原梅艳芳，本以为经典扮相难以超越，没想到这次跨界演出《粤剧特朗普》，她一人饰两角，分别是特朗普女儿伊万卡，和日本首相「街市早苗」，挑战极大反差。欣欣的喜剧细胞再次爆炸，令观众拍案叫绝。她与观众的亲和力，成功令传统戏曲与流行娱乐完美接轨，为粤剧带来了一批极具潜力的全新观众群。



搞笑背后，观众又看到她对首次踏台板百分百的敬业与付出。说到扮「街市」，她要在极短的时间内变装，还要出动特技化妆。特别是装上那个夸张的假下巴，要贴上一层又一层的胶纸来固定，由于换妆时间紧迫，要由四名化妆师、八只手同时开工，分秒必争。欣欣虽是首次踏台板唱粤剧，却凭借其喜剧天赋，赢得全场喝采，所以，我给欣欣「120分」的成绩！



过了造型这一关，还要过粤剧唱腔及造手这一关。在「特朗普」龙贯天旭哥的亲自指导下苦练唱功，终于成功学会唱「沉花」。我对欣欣说，只要她未来练好子喉，绝对可以挑战在《粤剧毛泽东》中演出年轻版的「江青」，我衷心希望欣欣继续努力，成为粤剧界最耀眼「跨界花旦王」。



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明