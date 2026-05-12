KellyChu - 《英文虎报》全面改版视觉革新 「Tiger Circle」并肩记录生活 | Executive日记
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大家眼中嘅香港是甚么模样？是快节奏的街道景象，还是藏在街角巷尾里的温度？伴随The Standard《英文虎报》全面改版与视觉革新，佢哋不仅喺文字上精益求精，更为热爱呢座城市嘅读者，打造一个专属嘅跨平台社群－－「Tiger Circle」，冀成为与大众并肩探索香港嘅全新视窗。
透过Tiger Circle，读者可以一同以更深刻、更有温度嘅观察，感受香港每处细节，捕捉生活中各种真实瞬间。无论系文字定影像，Tiger Circle都力求传递一份清晰且带着暖意嘅专业质感，让大家可以喺呢度揾到属于自己嘅故事与启发，只因平台深信媒体嘅价值不止在于传播讯息，更在于创造连结。Tiger Circle秉持「以生活说香港，以真实写故事」嘅理念，带领读者跳出传统阅读嘅框框，邀请所有人来并肩记录这座城市生生不息嘅生命力。
立即追踪我们，开启你的城市探索之旅：
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KellyChu
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