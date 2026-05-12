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林静 - 草原的咆哮与温柔 | 红棉树下

红棉树下
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林静
3小時前
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生活 专栏
內容

　　非洲大地上，生命以最原始的节奏奔腾、扑击、喘息与依偎。那是一种不含杂质的狂野，也是一种无声流转的深情。摄影师杰夫（吴海辰，Jeffrey Wu），用了14年的光阴，将镜头对准这片土地的脉搏，然后，他把这一切带到了上海。

　　由兴业太古汇主办的《Paradise Eternal 绮境乐园》杰夫野生动物摄影展，于今年世界地球日（4月22日）在上海登场。这场全球首展，集结110帧顶尖之作，每一幅都是时间与勇气的结晶，让人得以窥见那个真实而震慑心魄的动物王国。

　　步入展厅，先被「动态非洲」拦住视线－－猎豹凌空翻腾的猎杀之姿，花豹利爪缓缓抚上猎物的瞬间，狮群合力压制野牛的磅礡画面……大自然的原始张力，扑面而来。其中一幅作品，罕见地正面捕捉到猎豹「温达」的扑击时刻。猎豹从静止加速至时速100公里，只需2.7秒；要在这种疾驰中精准对焦，好比在F1赛车面前按下快门。照片里，温达的利爪已扣在黑斑羚背上，但杰夫说，那头猎物最终拚命挣脱，活着离开了－－草原的剧本，从不只有血腥。

　　动荡散去，温情浮现。成年雄豹多独行，温达却与4只血缘疏远、甚至毫无血缘的雄豹结成「兄弟会」，人称「神奇五兄弟」。牠们自2016年起，共同统治马赛马拉近十年，直至成员逐一离去。这是生物学上罕见的奇迹，也是草原另一种温柔的注脚。

　　杰夫希望家长能带孩子来。「他们会喜欢这些动物，会知道故事，会懂得自然有多么脆弱。」展厅二楼的环形巨墙上，麦加底湖的俯瞰、黑白巨幅的质感、晨曦与夕阳下的剪影，美丽与脆弱，从来并存。

林静

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