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林国诚 - 马上封侯 | 五里山

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林国诚
3小時前
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生活 专栏
內容

　　现代的风水摆设和上期提及到在古时很不一样。在明清年代非常讲求寓意充满文化色彩。到民国时代玄空横空普及，加添正五行的元素在九宫内，可以更加精准和迅速在家内各宫的能量提升。先师马公绝对是近代玄空学的泰山北斗，今次分享一个我记忆中未曾公开过的风水秘密。说到风水物象，我亲眼见过马公利用几个乒乓球放另一风水物品内。当事人在两年间升职到宅主不敢相信的高位，称得上如古时常用的寓意马上封侯。当事人发梦都未敢想像可以坐的高位。因为我在现场先师教我如何布这个局。当时要放置风水物象不多，只是二三件东西而已。只要位置放得准确这是相当重要，先师就是利用门路去配合物象。而物象的颜色、数量和物质是非常重要，否则不成卦象。我认为精确的风水物象使用，如夹万的锁匙和密码才能打开内里的宝库，当然每一个夹万内里的财物都是不一样，数量都会有所不同。

　　在每年的东胜大家见我用到的物象是非常讲究，绝不是价值而且是色数质。举例坊间都会常用到铜钱来化煞，但眼见常有几个弊病；第一一般买的都是红色尼龙绳穿住几个薄薄的假五帝钱甚至加多一束红色须使其更美观，我可以讲这不但不能化煞，反之催旺煞气。从前真是用铜钱来化煞。首先现在大部分买来化煞的铜钱不是铜而是合金做。合金不是原材料。真正的铜是会产生铜离子，金和银更会产生离子。因为铜是民间较容易就地取材使用。坊间又有说用五帝钱、六帝钱。我赞成用到，其中一个原因是铜钱的铜是真的。所以我喜欢用铜锣，因为在中乐器店内买的锣一定是用铜来制造。

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林国诚 - 风水物品 | 五里山
　　很多人都会问究竟在阳居摆放风水物品的成效，我自己在这方面研究了数十年。从不同朝代的建筑，到五六十年代的风水师用法有所不同。在古时的建筑反而是多以寓意为用。在门楣或墙壁有许多不同的图画或雕刻，都是寓意吉祥，亦是屋主的心里愿望，所谓在天成气，在地成形。如大象上面背住一个瓶，意思是太平有象。有如见一只鹤和一只鹿在花丛上，寓意鹤鹿同春，代表长寿。又常见到有大花瓶插着三支戟和吊着金鱼图案，意思是吉庆有余
2026-04-28 02:00 HKT
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