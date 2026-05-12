曾安业 - 数码排毒：重拾生活的节奏 | 安业兴邦

刚过去的五一黄金周假期，旺角某一广场人头涌涌成为热话。当中原因不难理解：商场内聚集多间摄影器材店，而内地Z世代近年兴起复古热潮，菲林相机及「即影即有」相机成为潮流玩物，吸引不少旅客专程前来。



菲林相机及「即影即有」相机所代表的，是一种需要等待的体验。这股复刻风潮，对比现时可以反复修饰、甚至以人工智能修改的数码影像，表面上看似矛盾，实际上反映出对「体验价值」的重新追求。



美国全国广播公司（NBC）于4月公布一项问卷调查结果显示，近一半（47%）18至29岁的成年人表示，如果可以选择，他们宁愿生活在过去的年代。NBC新闻访问亦指出，年轻人对过去的向往，很大程度上源于他们日常离不开科技，以及长时间处于在线状态所带来的疲惫感。受访者认为，在科技与地缘政治前景充满不确定性的情况下，对过去时代的怀旧，能为Z世代带来一种社群感与安全感。Y2K复刻与数码排毒的兴起，并非单纯市场营销，而是一种对当下生活节奏的反思。



数码化无疑带来极大便利，无论购物、娱乐或社交都变得方便快捷。然而，当一切变得越来越快，我们同时亦承受越来越多无形的压力。这种由「即时满足」主导的生活模式，正在不知不觉间削弱我们对过程的感受与耐性，亦逐渐改变了人与人之间互动的方式。



「唔好急，最紧要快」，某程度上，正是香港当下生活节奏的写照。外卖可以即点即到，网购可以一键完成，甚至朋友之间的问候，也被简化为社交媒体上的表情符号。在这种「走马灯式」的节奏之下，「慢」反而成为一种难得的体验。



对于经历过没有智能手机年代的人而言，等待曾经是生活的一部分。约朋友，要预先约定时间地点；旅程结束后，由冲晒照片到整理相簿，往往要等上一星期。这些看似「慢」的过程，反而令体验更为深刻，也让人更投入当下。



所谓数码排毒指的是放下手机，远离社交媒体，用记忆而非萤幕去记录生活。慢一点，未必是落后，反而可能更接近我们真正需要的节奏。在节日假期与其打卡消费，不如尝试给自己一段真正的休息时间，重新感受没有即时回应压力的生活。



我们亦应思考，如何为年轻一代保留「留白」的空间，重新建立不依赖数码的生活方式，例如阅读、运动，或更具体验感的活动。当「快」成为常态，「慢」或许不再只是选择，而是一种需要被重新学习的能力，也是我们重新学会欣赏生活本来节奏的开始。



曾安业