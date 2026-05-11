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大埔「爱在金鹭慈善夜」招待高龄单亲母亲 筹得善款22万捐赠社区

Executive日记
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KellyChu
5小時前
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生活 专栏
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母亲节前夕，于大埔小白鹭「金鹭湖」举行的「爱在金鹭慈善夜」慈善晚宴，特别招待了60位高龄单亲母亲。当中有最年长105岁的冯婆婆、大埔区受灾居民及两机构服务的长者，让他们感受社会温暖。活动由「寰宇希望」主办、「义务工作发展局」协办，共筹得22万港元，全数捐赠社区关怀项目。

晚宴由前广播处助理处长张文新及资深传媒人车淑梅担任召集人，并获行政会议成员高永文、立法会议员方国珊担任主礼嘉宾。张文新表示，今次慈善宴既为筹款，亦希望藉母亲节向长者致敬；选址大埔并特别邀请宏福苑灾民出席，希望透过活动送上关怀，令活动有更深层次意义。

当晚，80多岁宏福苑灾民冼婆婆与女儿同台，忆述火场逃生经历，感恩死里逃生，并感谢4位消防员的救命之恩。痛失爱女的潘太则感谢教会及身边朋友协助女儿身后事。他们皆将悲愤化为动力，并鼓励大家珍惜眼前人，全场感动。

活动主办机构「寰宇希望」执行总监廖立新表示，机构一直为宏福苑灾民提供牙医服务，协助大火期间来不及取回牙套的长者补牙，令长者重恰信心。

是次活动获「张思源基金」、「斯达高瓷艺」、「星达娱乐」及场地「金鹭湖」等赞助，在埸更有义演助兴。演出嘉宾包括区瑞强、麦润寿、林颖施、王志良、吴大强等，与长者渡过一个温馨的母亲节。

分享环节温馨感人。
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高永文和方国珊与一众赞助机构代表出席慈善宴。
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