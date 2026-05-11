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李丞责 - 长者风水布局 | 李丞责博士玄学信箱

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李丞责
5小時前
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生活 专栏
內容

问：李师傅你好，最近约妈咪吃母亲节饭，她提到最近常常感到疲惫和周身骨痛。看过医生后虽无大碍，但仍想请教，在风水上有没有针对老人家健康，让老人家住得更舒心、更有活力的方法？

     本篇专栏刊出之时，虽然母亲节刚过去，但对长辈的关怀不应仅限于节日，在此先向各位读者补祝一句：母亲节快乐，愿天下母亲皆能身体康泰，事事顺心。

    我们常说「风水」二字，听起来带点神秘，但若回归本质，风水其实是非常生活化的「环境学」。它研究的是人与环境的互动，如何透过改善室内空气流向、采光、家具摆放与动线规划，营造出一个气场和谐、令人身心舒畅的居住空间。

    节气与环境息息相关，现在刚过「立夏」，香港春夏交替期间雨水较多、空气潮湿，家中要注意抽湿及通风。中医与玄学皆认为「湿则滞」，屋内若长期湿气过重，不仅会使人精神萎靡，亦可能加重关节酸痛或呼吸道不适等问题，对老人家影响尤其显著。洗手间这类长期潮湿的地方要特别注意，光线也要格外明亮，以免阴湿之气积聚，影响家中整体气场。

    在流年布局方面，今年的「二黑」病符星飞临西北方，此星主病气与健康不稳，因为西北位尤其要保持整洁清爽，切忌堆放杂物。可在客厅及睡房西北方摆放黑曜石、葫芦或药师佛像，有助化解病气。

    若想提升长者的活动力，北方为今年驿马位，驿马主移动与出行，象征活力与行动力。对长者来说，能够自如出门、活动筋骨，本身已是健康的表现。可在家中北方摆放马形摆设或一幅骏马图，有助带动长者的行动力与外出意欲。另外，南方「五黄」位主灾伤，长辈最怕跌倒，应在此方位摆放安忍水或铜矿、铋矿等金属矿石，以消解意外与灾伤的风险。

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

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2026-05-04 02:00 HKT
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