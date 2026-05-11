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李纯恩 - 当个笨蛋又如何 | 好好过日子

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李纯恩
5小時前
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生活 专栏
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　　在网上看到日本歌星宇多田光为卡通片《樱桃小丸子》35周年版本创作和演唱的片尾曲《Pappa Paradise》，开头两句歌词是「只要做着自己喜欢的事，当个笨蛋又有甚么关系。」很有意思。

　　无所谓自己当个笨蛋的，其实是聪明人。如果真是笨蛋的话，那是不会知道自己是笨蛋的。笨蛋不但不会以为自己是笨蛋，还往往觉得自己聪明，有的甚至还认定自己是个「社会精英」。

　　聪明人则正好相反，他们不会介意别人如何评价，你说我是笨蛋，随你说就是，无所谓。聪明人有自知之明，有自己的主见，这些，笨蛋是不明白的。笨蛋看不清自己，却又以为看透了世界，常常还会认为别人是笨蛋，自己最聪明。这种人你一定碰到过，每天在电视新闻里也可以见到不少，初见以为碰到一个精英，时日稍久，便知道不过是个披着精明包装的笨蛋。

　　有句话叫作「聪明反被聪明误」，其实真正聪明的人是不会被误的。若是把这句话改成「精明反被精明误」，那就对了。精明往往产于自以为是，一厢情愿。聪明不会过头，精明则会，所以聪明人甚少失策而精明人常栽跟斗，前者通透，后者算计，算计过了头就是愚蠢。这便是区别，精明者往往在后来露出了笨相，就跟许多所谓的「社会精英」一样，以醒目登场，以笑话告终。

　　还有一句讨人喜欢的话叫作「群众的眼睛是雪亮的」，如果这是真的，那不要说某些「社会精英」，就连许多领袖都混不下去了。因此，不如就在视力不好的群众里，做个眼睛雪亮的「笨蛋」，好好过日子。

李纯恩

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2026-05-08 02:00 HKT
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