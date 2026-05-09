KellyChu - 花开人体寓传承 甘作养分育新人 罗淑佩撑年轻艺术家发光发热 | Executive日记

第61届威尼斯视觉艺术双年展今日起正式开幕，香港馆参与外围展，展期由即日起至11月22日。文化体育及旅游局局长罗淑佩远赴威尼斯观展，亲身支持两位香港艺术家，并同传媒分享佢从艺术作品中得到嘅感悟，指自己更愿成为「让更多花朵茁壮成长嘅养分」，令更多年轻艺术家发光发热。



罗淑佩提到，喺主场馆芸芸作品之中，最触动佢嘅系Nick Cave嘅雕塑系列《Eternal Garden》中嘅《Amalga（Plot）》。作品以铜铸成，将花期短暂嘅彩色花卉，栽于不朽而躺卧地面嘅人体之上。佢形容，「花从人嘅身上长出」，令佢联想到「人本是尘土，尘土归根之后，养分并无消失，反而滋养下一轮生命」，体现一种生生不息、自然流转嘅力量。佢相信，生命最终有限期，因此更要把握时间，让生命发光发热。



佢感慨，如果年轻时见到呢个作品，会希望自己吸收前人养分，长成雕塑上开得灿烂嘅花朵；不过随时日过去，现在想成为孕育下一代嘅土壤，让花卉茁壮成长，开出属于佢哋嘅未来。



今年香港馆由两位本地年轻艺术家伍韶劲同许开娇参展，以「延音」为展览主题，配合今届双年展「In Minor Keys」（小调）嘅主旋律。罗淑佩深信，今次展览系一个宝贵窗口，让国际观众见到香港艺术嘅另一面，「你无谂过原来香港馆呈现嘅系『静一静』、『停一下』」。佢坦言，见到两位年轻艺术家将两座水都连系起来，获得唔少正面回响，感到非常自豪，希望能够帮助年轻一代走上国际舞台。



KellyChu

Nick Cave《Eternal Garden》中的《Amalga （Plot）》。