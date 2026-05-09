谭纪豪 - 全球最贵城市？ | 无名指

曾有啤酒品牌自诩「可能是世界上最好的啤酒」。忙完柏林的公事，我来到品牌发源地，这个「可能是地球上物价最高的城市」。



哥本哈根的贵，未到埗已感受到。打开旅游网站地图，随便在市中心点一间三星酒店，动辄两千几港币一晚，这个价钱足够我在柏林住五星了。然后我发现机场离市区不到半小时车程，就在附近订了一间，便宜近一倍。



衣食住行，游客只管后三样，解决了住便考虑行。公共交通主要是地铁和巴士，单程票最便宜12克朗（约15港元），可在指定时间免费转乘，跨区车费24克朗，我住得远则要30克朗，即37港币。若买24小时票，最便宜的也要100克朗。



至于食，从来都是丰俭由人，但若想俭，也起码要150港元一顿。丹麦出名的汉堡包连锁店，一个汉堡要110克朗，加饮品盛惠140克朗。没错，在哥本哈根连水都比人贵，便利店买一瓶500毫升的水竟要35港币。



这城市最便宜的，竟然是艺术与文化！我来哥本哈根的主因，是看孟加拉裔编舞家Akram Khan最新舞剧《马克白》，皇家丹麦芭蕾舞团全球首演，世界顶流舞蹈演出，最贵的票才900克朗，这价钱可能只够在市中心住一晚hostel。翌日我在皇家丹麦剧院看歌剧《波佩亚的加冕》，由两位瑞典歌唱家Kerstin Avemo和Anne Sofie von Otter领衔，难得看到如此精彩的巴洛克歌剧，我坐第9排正中位置才花860克朗。



哥本哈根几大博物馆，我只有时间去了啤酒家族营运那间，看罗丹其中一尊「吻」和「沉思者」雕塑，才一顿汉堡包的价格，超值！（IG︰@tamkeiho）



谭纪豪