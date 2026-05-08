七仙羽 - 失业人士 如何催旺驿马星? | 七仙语

不少人失业，都想要尽快找到工作，其实可以透过风水布局调整家居磁场，增强个人运势。重点在于清理环境、提升气场、催旺驿马星与贵人运，那么个人运势才会增强。



建议在家中西北方（尊贵位）或正东方（生气位）放置绿色植物、水种植物或紫水晶，家中的写字桌右手边不可堆放杂物、长期要保持整洁。西北方代表「尊贵」，要令到此方位明亮有朝气，不要太阴暗，最好通风及有阳光。西北方位置，要长期保持清洁，在此处可放置一些生机盎然的绿色植物或流水摆件。



门是「气口」，玄关必须明亮、整洁。很多家庭门口有鞋柜，亦要清洁整齐、要放在柜内，确保进入屋内的气息通畅，避免「煞气」入屋，令屋内磁场不好。至于客厅亦要留意，客厅磁场主导人际与财运，保持光线充足、杂物少，以增加人气与贵人运。



此外，就是要催旺驿马星，若想尽快找到工作，可在家中的「驿马位」放马形摆件，马头向外，代表出门遇好多机会。在客厅的明财位（通常是进门对角线）摆放陶瓷花瓶或水晶球，增加被伯乐赏识的机会。在东南位摆放紫水晶，或利是封有助增强贵人运、并令到个人更自信，增加面试成功率。



提提大家，不同生肖的驿马星位置有异，要留意。申子辰（鼠龙猴）驿马在「寅」（东北偏东）；寅午戌（虎马狗）驿马在「申」（西南偏西）；亥卯未（猪兔羊）驿马在「巳」（东南偏南）；巳酉丑（蛇鸡牛）驿马在「亥」（西北偏北）。



七仙羽