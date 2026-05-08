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黄诗诗 - KRUG香槟庄主 试KRUG 2013年香槟 | 诗诗酒乐园

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黄诗诗
1小時前
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生活 专栏
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　　早前法国著名香槟庄KRUG的第6代庄主Olivier Krug短暂访港，庆幸香槟庄安排，来得及和他每年聚一聚，在新开的Terrace by Boulud餐厅会面，并对住这美丽的维港景，试了两款属于2013年的香槟，包括Krug Grande Cuvée 169ème Édition及 Krug 2013年。

　　2013年亦是香槟区特别传奇的一年，气候极具挑战性，春天天气比平常冷及不断下雨，直到7月才开始开花，比正常开花迟了三星期。之后夏天阳光来了，令葡萄慢慢熟成，Olivier说是近30年最迟采收的一年，而Chardonnay在这变幻莫测的气候中特别出众。Krug Grande Cuvée 169ème Édition以2013年作主要基酒，混酿了146款基酒，包含11个年份，最旧年份为2000年。此香槟复杂而带白花、柑橘、杏脯、烤果仁、牛油面包及矿物等味道。而Krug 2013年非常清新而具层次，高酸度、带柠檬、西柚、矿物、香料、桃驳李等味道，充满质感。Olivier分享这年份可媲美1979年，喜欢香槟的朋友要留意啦！

　　席间亦倾谈到关于Gen Z这一代不甚喝酒，看看他有甚么睇法去吸引这一代的客户。我真心对庄主的看法十分拜服，他说他们是精品香槟庄，产量少，他们着重工艺，着重维系好他们的爱好者及友好的厨师圈，只要维系好这圈子，便是最好的定位及吸引力法则。好答案，有麝自然香！

葡萄酒及烈酒作家
酒评人及电视节目主持
黄诗诗

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