郭志仁 - 一只手鈪 两种关系 | 九宫格

上星期一场某名女校旧生聚会，H小姐甫一坐下，众人目光便不约而同落在她的右手手腕上。女士们相视而笑，有人笑说：「恭喜你呀，终于脱单。」H小姐一脸疑惑：「我仲好享受单身生活㖞。」另一人追问：「咁你又戴住呢只手鈪？」



原来，有些首饰，一旦戴上，便不再只是装饰，而是某种关系的象征及宣示。H小姐四十出头，专业人士，单身多年。所谓单身，闺密之间其实心照不宣，她并非没有对象，只是从未将任何人视为另一半。身边不乏异性邀约，深夜也会与男士通电话，但始终有份无名。每一位都是过客，只在她生活中短暂停留。



H小姐向来爱首饰。某个周末，她独自走进中环一间名牌珠宝店。本来只是随意逛逛，却在试戴一只手镯后，爱不释手。她当然清楚，这并非普通手镯。产品设计概念是，另一半佩戴之后，需要以专用锁匙扣上，之后由伴侣保管锁匙，若要解开，只可由对方负责。换言之，首饰本身，就是一种公开亲密关系的小玩意。



犹豫之际，售货员语气自然地说：「虽然呢个系love系列，代表承诺，但而家好多人都会送俾自己，对自己作出承诺，爱自己。」这一句，确实动听。H小姐就毫不犹豫，拿出信用卡付款。



旧同学半信半疑，但话题很快转到那位名店售货员的说话技巧，将一件象征情侣关系的手镯，诠释为自我承诺、自我爱护的象征。说到底，世事没绝对，只欠一种令人信服又舒服的说法。



「你用无限浓情蜜意，来造迷人玩意，环在没名份手指。」彭羚－－《小玩意》



郭志仁