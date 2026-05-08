方保侨 - DeepSeek V4开源模型如何改写全球人工智能生态 | 方程式

最近DeepSeek正式发布V4大语言模型，但这不仅是技术的更新，更像是一场冲击全球AI产业格局的「定价革命」与「生态重组」。最令市场震撼的是其极具侵略性的成本优势，DeepSeek V4的API调用费用较主流模型大幅下降，几乎将高端AI能力从昂贵资源转变为可普及的基础工具。对于企业与开发者而言，过去受限于推理成本而难以落地的应用，如今有机会加速实现，并推动更多复杂且实用的AI Agent进入商业场景，从而改变整体创新节奏。



更深层的影响来自DeepSeek坚持的「开源权重」（Open-weight）策略。相对OpenAI的闭源生态，DeepSeek V4允许全球开发者进行本地部署与二次开发，提升了灵活性与可控性。特别是V4 针对华为升腾（Ascend）等国产晶片，进行了底层优化，使模型能在非NVIDIA生态下高效运行。在全球半导体供应链充满不确定性的背景下，这种「软硬体深度适配」的模式，不但降低了对英伟达（NVIDIA）高端GPU的依赖，更为本土晶片产业链提供了实际需求与发展动能，形成一套自给自足的技术闭环。



DeepSeek V4的出现，将逼使矽谷科技龙头重新审视其商业策略，未来竞争的重心或将由单纯追求参数规模，转向更注重效率、成本控制与跨平台的适配能力。这对推动全球AI及提升国产科技自主权，无疑具有划时代的战略意义。



香港互动市务商会创会会长、香港资讯科技商会荣誉会长

方保侨