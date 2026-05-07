何重恩 - 《世界品牌日香港宣言》 | 重中之重

第二届世界品牌大会暨《世界品牌日》系列活动定于本周日（5月10日）在香港四季酒店隆重举行。活动旨在推动全球品牌建设与合作，响应习近平主席关于品牌强国的战略要求，并落实国际标准化组织品牌评价技术委员会（ISO/TC 289）设立「世界品牌日」的倡议。香港凭借「一国两制」优势及国际枢纽地位，被誉为「世界品牌之都」，是打造全球品牌中心的理想之地。



本次盛会汇聚全球品牌领域的政策制定者、专家与企业领袖。ISO/TC 289候任主席格哈德．赫雷比塞克教授、副主席埃德加．鲍姆及中国法国工商会常务副会长柏纪言等重磅嘉宾将共同出席。大会将正式宣告「世界品牌日」落户香港，支持香港建设成为世界品牌中心，并宣读《世界品牌日香港宣言》。同时，香港国际品牌科学院将发布「中国企业出海竞争力百强榜」，其中涵盖多间在港上市知名企业。



国际品牌科学院董事会蔡冠深主席指出香港是打造世界一流品牌中心及承办「世界品牌日」系列活动的理想之地。而国学院理事长邱建新则一再强调，品牌战略工程是建设品牌强国、提升国家全球竞争力的核心举措，而基础研究作为科技自立自强的源头动力，与国家品牌长远发展战略具有密不可分、互为支撑的内在逻辑。



去年笔者曾参与第一届大会，特首李家超也亲临支持，今届活动预计会吸引约400位各国驻港领事、商界代表及品牌专家参与，围绕品牌出海与建设展开深度探讨。届时，中外媒体将广泛报道并进行全球实时直播，进一步彰显香港在国际品牌体系中的桥梁作用与影响力。



何重恩