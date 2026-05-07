杨立门 - 南半球的味道 | 慢活时代

最近飞到地球的南端，探望一位移民新西兰多年的朋友，少不免吃吃喝喝，不出一个星期体重便骤增，回港后马上要开始「赎罪」了。新西兰是个得天独厚的国家，气候宜人、全年没有酷暑或严寒，而且物产富饶，优质食材的价格比香港低了一大截。朋友早年在香港急流勇退，投资移民新西兰，现在过着陶渊明般闲适而健康的生活。



他的一大乐趣是邀请朋友到他家后院开烧烤大餐，他带我到奥克兰市郊如工厂般大的超市，只花了百多元纽币（一元对港币4.6元），加上他自家种植的各种蔬菜和香料，便有足够材料炮制一顿丰富和零污染的六人大餐。当地盛产饱含奥米加3的深海鱼，厚厚两大块三文鱼才廿多元，只须洒上盐和胡椒，在柴火上烤大半熟便是皮脆肉嫩、满口油香的美食。青口大大一只，烤几分钟至壳半开，味道极鲜，不用任何调味。当地的脆玉瓜和大啡菇烤熟后充满鲜甜的汁液，只须加少许盐便可。主角是新西兰最有名的羊肉，表面烤得焦香的半生羊鞍扒是我的最爱，蘸上自家制青酱（后院种的薄荷、迷迭香混和蒜蓉、海盐和橄榄油），可说是人间美味。



值得一提的是，新西兰虽不以精美的料理闻名，但有两样饮食的水平我认为是一流的，一是各式咖啡做得十分讲究，而且一般售价比香港便宜。二是炸鱼薯条，用的多是一种长尾鳕鱼，肉质雪白细嫩，炸浆香脆可口，试过几处的出品质素同样高，比祖家英国的出色许多，大家到新西兰不容错过。



前资深公务员

现任时事评论员

音乐人

杨立门