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潘雄威 - 牙肉缝针 | 乳齿童时

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潘雄威
7小時前
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生活 专栏
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    口腔里大部分的手术与身体其他部位的手术一样，都是用刀切割，之后将剖开的牙肉缝合。脱牙就一般不需要缝线，但如果伤口太大，或流血不止，就要缝线。

    口腔是身体最忙碌的一个部位，成年人每日平均吞咽六百多次，日间每两分钟就吞咽一次；吃一餐饭平均要咀嚼一千多次，放一次食物入口就平均咀嚼二十多次才吞下，虽然手术后一般会减少甚至停止进食，口腔始终是一个极具挑战的手术后复原环境。

    还有，口腔内的黏膜与皮肤不同，伤口长时间浸在口水里，暴露于细菌中，亦不能贴上胶布。牙肉很薄弱，直接紧贴在骨头上，牙科手术通常会涉及颚骨，所以要将牙肉铲起，手术后牙肉若不适当地放回原本位置上，就会很容易松脱移位，影响愈合。将切口缝合后牙肉在骨头上要有足够的紧贴度，但不可拉得太紧，要使牙肉有充足的血液供应，否则会令组织坏死；太松则会使伤口难于愈合。

    根据统计，六至七成牙科医生会选择生物分解的缝线，免去拆线的需要，节省时间。这些可吸收的缝线由合成聚合物或动物肠组织制成，手术后数个星期就会自行消失。

    不可吸收的缝线通常由丝、尼龙或塑胶制成，这些缝线强度高，且不易滋生细菌，多用在位于日常活动量大拉扯度高的位置，但必须于一至两星期后拆除。

    我是少数用非生物分解缝线的医生，手术后叫病人回诊所拆线，看看伤口的康复进度，关心一下病人的状况，确保伤口稳固地愈合，是值得的！

潘雄威

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2026-04-30 02:00 HKT
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