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李居明 - 火年火月 补金补水湿土散热 | 李居明大师会客室

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李居明
11小時前
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生活 专栏
內容

    由昨日西历5月5日立夏，正式踏入丙午「巳午未」月，连续三个月的火年火月，正是今年最火旺的时间，好在连日骤雨，虽然带来出行不便，却能散走火毒，实属好事。我最近推荐大家欣赏粤剧《金玉观世音》，观音属西方金，感恩观音的甘露滋润人间，正合当下之需。

    火年火月来临，全球人皆面临「水火相冲」，难以「既济」，「火」是冲击健康的密码。「火」主心脏、血液及头部，丙午是心脏通波仔的密码，许多猝逝案例皆因心脏闭塞而未预先检查所致，亦要小心中风。「水」则主肾，膀胱及子宫之疾。由于丙午是火土的长生，极易蒸干水分，必须留意肾、肝及泌尿系统的健康，切勿讳疾忌医。

    因「午」火最冲「子」水，「子」乃子宫、乳房、咸池性病等。亦代表「孩子」，今年小朋友的健康最令人担心。

    由于是「子午相冲」，生于西历6月7日到7月6日午月的人最冲，而生于西历12月7日至1月4日子月的人，都要小心病劫。今年二黑病符占西北，干位主金，肺为首当其冲之病。长者如生于午月，尤其要保护喉咙，切勿着凉。

    人人的「金」、「水」、「木」均被火焚，「土」又炽热，补水补金及以湿土散热，是今年的保命之道。

    家居散热最直接的方法，是在床头放一盆清水。将「四海龙王水」放在家中正北方，每日换水并加点海盐，补全家人的肾气不足，此法十分殊胜。饮食上多吃黑色的补水食物，如黑云耳、黑芝麻、黑醋豆等。或补充深海鱼油丸。金针能清热，宜多吃金针云耳蒸鸡、金针百合加瘦肉煲汤，可治小孩「心火盛」。

    目前流行穿黑衣、纹身亦为「水大」和「辛酉」金救火之应。佩戴珍珠能增进水能量，男女均可运用，助你平安过度火运。

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

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