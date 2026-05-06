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李纯恩 - 过节 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
11小時前
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生活 专栏
內容

　　五月一日，朋友来电问我在哪里，我说在家里。「五．一」叫劳动节，是给平时劳动的人过的节，那最好就是安安稳稳不劳动。有句话叫作「劳动最光荣」，这是那些想你劳动而又生怕你不劳动的人想出来的口号，实际上劳动和光荣扯不上关系，人之所以要劳动，不过是生活需要。所以对于劳动者来说，可以放假不劳动，最快乐。

　　「五一劳动节」当作如是观，我「劳动节」安生在家待着，便是这个意思。

　　当然，节日在家待着也是为了图个清静，尤其是像「五．一」这种所谓的黄金周，满街游客拖儿带女拖箧拉箱挤来挤去，我们还是把地方腾出来让给他们去热闹好了。我老婆总说人多的地方不要去，我怕人多，更怕老婆，所以就听话在家待着。

　　在家待着很舒服，尤其是这个黄金周期间下起了大雨，又是雷暴警告又是黄雨警告，待在家里更加安乐。这种天气看戏最好，便在Netflix 里面找戏看，一口气追了两出日本短剧。一出是《地狱占星师》，讲一个女人传奇一生。一出是《九条的大罪》，漫画改编的电视剧集，讲一个专为黑帮打官司的律师如何在法律和人性之间走钢丝。日本戏讲逻辑，人性刻划细微而真实，所以好看。一天追一出，两天便如此过去。

　　春天雨水多，窗外山头上时时云雾缭绕，景色也一时一变。春天鸟雀特别活跃，红耳鹎、八哥、红嘴蓝鹊、绣眼相思等每天都到窗外三棵大石栗树上报到鸣唱，尤其是大雨刚歇的时候更加热闹，一根树枝上同时会停上两三种鸟。麻雀更是多得数不过来，大雀带着黄口小雀到处觅食，在眼前跳来飞去，活泼极了。一会雨又下了，远处还有闪电。鸟都回窝了。我也窝在家里，特别安逸。

李纯恩

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