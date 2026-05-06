KellyChu - 粉丝靠「姜涛生日Code」中六合彩三奖 | Executive日记
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人气男团MIRROR成员姜涛4月30日生日，铜锣湾变「姜涛湾」之余，有位身为「姜糖」（姜涛粉丝暱称）嘅港妻，更靠一组独特嘅「姜涛生日Code」，成功买中日前搅珠的2.28亿元金多宝六合彩三奖，收获近3万元派彩。网民睇完都拜服，大赞「系神迹，系姜涛神显灵」。
上星期六六合彩搅出史上最高金多宝，呢位港妻老公就将姜涛生日「430」同老婆生日「228」拆解成数字，再加以组合，买咗「2、4、8、28、30、48」呢组心水号码。开出号码竟然中咗5个，只系将「4」变成咗「3」，与巨奖擦身而过，但仍获派彩29280元。
得悉消息后，楼主激动到连环高呼「大癫呀」，仲将好运归功于早2日接到嘅「姜姜亲签寿桃」，话全靠偶像送福。中奖固然开心，但Kelly觉得，老公肯为追星老婆花心思「解码」，呢份心意先最令人感动！
KellyChu
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