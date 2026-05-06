KellyChu - 获赛马会奖学金助力 VTC两尖子赴海外深造 | Executive日记

职业训练局（VTC）唔单止教实用技能，仲会资助尖子冲出国际进修，培育兼具国际视野与实干能力的专业生力军！IVE航空学毕业嘅Anthea同HKDI演艺造型设计毕业嘅Heinrich，旧年凭借卓越表现，获颁「香港赛马会奖学金─职业教育奖学金」，分别远赴澳洲同英国深造。



受地勤父亲启发，Anthea自小立志投身航空业。透过IVE课程嘅机场实习同理论训练，佢打下扎实基础，更以认真细心嘅态度赢得奖学金，赴澳洲修读航空管理。展望未来，佢希望有日能与父亲并肩，为香港航空业出一分力。



至于由细钟意研究古装剧服饰嘅Heinrich，喺HKDI学识点样平衡舞台服装嘅美感同实用性。佢旧年去过瑞典交流半年，学识将环保理念融入设计，而家就去咗英国伦敦艺术大学深造剪裁，Kelly好期待佢将香港设计带到国际！



KellyChu