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KellyChu - 每晚无人机光影表演 Pixar经典角色迪士尼夏日大派对 | Executive日记

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KellyChu
11小時前
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生活 专栏
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今个暑假，同Pixar角色玩转香港迪士尼！香港迪士尼将于6月12日至8月31日，呈献首个Pixar Summer Fest，等一班Pixar朋友仔同大家开个盛大嘅夏日Party。除咗可以同胡迪、三眼仔等角色影相打卡，全新「Pixar好友星空汇演」仲带嚟无人机光影表演，每晚喺城堡上空呈现一个个动人嘅友情故事，绝对系今夏嘅晚间焦点节目。

「水花大街派对」回归

　　入到迪士尼，《反斗奇兵》、《玩转脑朋友》、《超人特工队》同《熊抱青春记》等多套Pixar作品嘅熟悉面孔等你捕获！迪士尼乐园仲特设动画艺术教室，等大家发挥创意，亲手画出自己最爱嘅《反斗奇兵》角色，画完更可以即刻同角色见面，合照留念。

　　炎炎夏日，当然唔少得强势回归嘅「Pixar水花大街派对！」，等大家尽情消暑降温。记得去埋「迪士尼好友巡游派对」，跟住花车上嘅Pixar好友一齐唱歌跳舞。Kelly已经准备好，喺迪士尼度过一个难忘夏天！

　　迪士尼度假区同步推出多款Pixar主题美食，包括造型趣致嘅小食同打卡必备嘅软雪糕。大街餐厅更设Pixar餐桌派对，大小朋友可以一同亲手制作三眼仔爪爪手工批、弹弓狗弹卷等小食，留下难忘回忆！

　　为咗满足粉丝心愿，多款香港迪士尼独家头箍、毛公仔同服饰等主题精品将陆续上架；亦会推出Pixar特别版奇妙护照，让宾客喺乐园发掘更多不一样玩法。

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