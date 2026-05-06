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小董 - 无声的母爱 | 轻松养生

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小董
11小時前
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生活 专栏
內容

　　二十八岁，本是人生最灿烂的年华，她却猝不及防迎来乳癌的宣判，母女二人的世界瞬间坠入漆黑。

　　她的母亲，一辈子在乡下种田，从未踏进过课堂，一字不识，只身带着年轻女儿从内地移居香港，靠着做粗重活谋生，在这座繁华却陌生的城市里，连路都认不全，更别提懂半分医学常识。女儿病倒的消息，像千斤重石压在这位农妇心上，她慌得手足无措，眼泪往肚里吞，却连一句完整的安慰话都说不出，更不知该如何照顾患病的女儿，面对医院的检查单、医生的嘱咐，她只能怔怔地望着，满眼都是无助与慌乱。她问小董：「这个病是否吃药和打针便能够好起来？我听乡下的人说这是不治之症，幸好我来了香港，应该可以治好吧！」她纯真地以为「不治之症」是有贵贱之分的！

　　她不懂何为化疗，不明白女儿为何打针后会呕吐不止、头发大把掉落，不知该怎样缓解女儿的疼痛与辛苦！可这位朴实的母亲，从未想过退缩，每日天未亮就起身，熬着最温补的汤水，小心翼翼捧到病床前；女儿疼得辗转难眠，她不眠不休坐在床边，她认为陪伴就等于一切。轻轻抚摸女儿的头，用粗糙的手掌传递仅有的温暖；怕女儿伤心，她从不在女儿面前落泪…这天，小董出诊到她家去探望小妮子，屋苑楼下的看更姨姨见到我便使了一个眼色往垃圾房望去，我一步一步地走过去，开始听见啜泣声，她，独自躲在垃圾房角落，捂著嘴、端坐在地上，她那伤心欲绝的面容、眼泪，不止令人鼻酸，我抱住她那一刻真的说不出半句话来，脑海中浮现了她辛苦耕田、然后兴奋移居到港、过着幸福快乐的片段，都是梦境！真实世界是……她蹲在垃圾房为即将失去的女儿而痛哭。

　　没有医学知识、文化水平不高，不懂表达，不会处理繁杂的医疗事宜，是现实世界一直都在发生的事！我们医者其实可以帮上忙，可惜，小董发现医者的初心好像都被忙碌埋没了！

　　母亲，是地球上最温暖窝心的动物，没有惊天动地的言语，却有着世间最厚重的母爱，每每在苦难里绽出最温柔的光，护着儿女走过艰难的日子。小董祝天下妈妈，在母亲节都健康、快乐、幸福！

学贯中西的大爱中医师博士
小董

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