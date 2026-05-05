KellyChu - 发文回顾由铁路迷到自创数白榄点滴 港铁Rapper才子告别车站助理职涯 | Executive日记

大家仲记唔记得迪士尼站外自创Rap疏导人流嘅港铁员工Hinson？佢当时用中英普三种语言简洁Rap出指令，获网民大赞有才华。不过Hinson近日喺个人社交平台宣布自己已从港铁「毕业」，结束9年车站助理职涯。佢以千字文回顾铁路工作嘅点滴，同埋自己系点样做好呢份工。网友纷纷留言祝福Hinson未来一切顺利，表示欣赏同时为佢加油打气。



Hinson从2017年5月说起，指当时以外判车站助理身份加入港铁。作为铁路迷嘅佢觉得站务员很有型，对成为站务员有一份憧憬，此外「帮到人」本身就很开心。佢亦不讳言道，车站助理嘅工作看似简单沉闷又重复，好多人嘅印象就系「举下牌、嗌两句轻松收工」，但事实上「用心听细心做」就会发现看似重复嘅一切中，其实隐藏着很多小不同，例如某些车站嘅乘客总是查询某个地方，某些车站嘅运作安排会因环境而有差别，「在不同车站工作也会累积到不同经验，日后面对各种各样问题时也会得心应手一点。」



说到广为人知嘅迪士尼站「特别的人潮管理技巧」，Hinson认为，迪士尼列车及车站设计与普通铁路有着极大分别，导致很多乘客身心都提早「离开了现实世界」，喺闸机落力扫迪士尼门票……到夜晚散场时小小嘅车站更要消化过万名旅客，因此重复公式嘅广播根本不起作用，人人当耳边风，这令佢燃起斗志：「我要谂办法令到呢班人听我讲嘢！」正是这份「唔忿气」，促成了一段段能够吸引乘客注意，并在短时间内读取到核心资讯嘅Rap/数白榄。佢多谢同事及公司以正面态度处理，容许佢在原有广播内容嘅基础上进行适度创作。



至于今后去向，Hinson未有透露，只说「希望大家今后去到迪士尼站时，就算我不在了，都要记得自己『未到乐园㗎，出咗闸先吖！』」



KellyChu