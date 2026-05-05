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曾安业 - 港山水魅力被低估 | 安业兴邦

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曾安业
7小時前
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生活 专栏
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作为一名土生土长、曾留学海外的香港70后，我常常为香港一项特质感到惊叹，那就是——现代繁华与碧海青山仅在咫尺之间的独特城市结构。这种极高的「空间效率」，是香港在物理限制下淬炼出的独有美学。

　　在外国一线城市，居民对「山海」的定义，往往伴随着长途跋涉。譬如英国的伦敦，若想逃离都市喧嚣去寻找真正的山岭水色，居民往往要搭车数小时前往湖区（Lake District），单是交通往返已耗掉大半个周末。在美国纽约，曼哈顿的精英若想拥抱大自然，亦往往要驱车3、4个小时前往哈德逊河谷或长岛尽头，面对的是漫长的州际公路拥堵。自然之美固然壮阔，却被距离所稀释。

　　相比之下，香港可谓得天独厚。在中环的5星级酒店享用过精致下午茶后，只需一句钟的车程，便能站在龙脊之上，俯瞰南中国海的湛蓝；在金钟高级商场「血拼」完，乘船往长洲或南丫岛同样不需一个小时，便能换上人字拖鞋，走在海风与咸味之间。甚至从繁忙的九龙塘，只需半小时车程，便能走入城门水塘的林荫幽谷，听水声而忘人声。香港人习以为常的消闲方式，对许多外国大城市居民来说，近乎是一种奢侈，甚至是难以复制的「都市奇迹」。

外国城市须长途跋涉

　　而且，香港山水既「近」又美，还闻名遐迩。以「香港三大尖」之一的西贡蚺蛇尖为例，在许多日本行山客眼中，其地位堪可媲美富士山。这个山势蜿蜒的险峰胜地，让他们惊觉原来香港除了拥有金融街和优良港口，还拥有山海相连的壮丽风光。藏在都市繁华的秀丽山海，成为外面世界认识香港、爱上香港的门户。

　　特区政府近年亦开始意识到香港山水的魅力所在，提出拓展西贡「后花园」、开发「四山」旅游等。这些计划都是好的，但如果要将这个天然宝藏的潜藏价值发挥到极致，我们除了推动旅游，还可提升到「香港品牌」的高度和角度来推广，若能精心包装和宣传，相信将可成为「说好香港故事」新篇章。

　　试想像一下，南韩女子天团BLACKPINK4位成员，来个「香港一小时两世界」（ONE DAY‧TWO WORLDS）挑战，这头还在中环的时尚大型购物商场建筑群中穿梭，成功搜购某件目标精品，瞬间便置身浅水湾的沙滩，在清风中踢着碧波浪花——这些「转身即是山海」的神奇画面，岂只是社交平台上的流量密码，更是向全球打出的香港名片。

　　倘若掀起热潮，香港市民纷纷效法，更是重新认识这个美丽家园的最佳切入点。香港不仅是购物天堂，更是全球最易亲近灵山秀水的国际都会之一，如果这个招牌打响，所带来的长远利益，绝不止于吸引游客。

曾安业

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2026-04-28 02:00 HKT
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