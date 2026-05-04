李丞责 - 不因劫数受苦 | 李丞责博士玄学信箱
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这一期接续上期，谈谈生死、无常与劫数能否避免。
许多人以为花钱找人「化劫」便能高枕无忧，误信坊间声称能「斩神煞」、「除衰星」之法，最终破财却未能消灾。若此法真的可行，那世上的有钱人应该都活得像神仙般没有一点烦恼，但现实中他们往往比一般人经历更多的大起大落，各式各样的劫数还是会发生在他们身上。
劫数可理解为负面能量。根据能量守恒，能量是无法被毁灭的，就算真有某些非人间的力量能暂时干预，也只能影响发生的方式或时间，但能量最终还是会回到该经历劫数之人身上。就算强大如佛陀，也无法替所有人消灾解难，因此才留下了佛法，引导众生自救与解脱。人必须靠正念去修正自己的心与恶习，他朝真正学懂了、觉悟了，就能看破生死，不再因劫数而受苦。
上期提到算命预知吉凶的意义在于「提醒」。人在平稳的日子里容易迷糊，以为安定能长久，计划无数美好未来，却忘了活在当下。很多子女对父母不耐烦，父母对子女亦常动怒，其实命盘中的父母宫能窥见双亲健康，也能看出自己晚年有否子女相伴。父母与子女并非理所当然会一直在身边，彼此相处更应理解对方的性格与内心。尤其子女的成长，若能透过命盘了解其性格倾向、是否容易抑郁或负面，以及五行属性适合的发展方向，父母便能及早给予引导与教育。
至于令读者感慨万分的「世间无常」，很多人听到总觉得悲观，其实不然。无常的意思是好事能变坏，坏事也能变好。若没有无常，坏的处境便永远无法改善，人生将失去希望。正因为世事无常，今天的悲伤未必延续至明天，只要心怀善念，生命就能开出新的花朵。
著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责
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