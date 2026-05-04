林静 - 读书知理 | 红棉树下

「既是身临绝境，退无可退，何不向前拼死一搏？」「荔枝使」李善德这句话，像一记耳光，打醒了每个在生活边缘挣扎的普通人。



读马伯庸的《长安的荔枝》，最震撼的是它强烈的电影感。马伯庸笔下的李善德，从查算路程、跌跌撞撞运送荔枝，到皇城下领受赏赐，一幕幕如在眼前。马伯庸的文字鲜活凌厉，让人身历其境，仿佛亲眼看见那匹疲惫的马、那颗即将腐烂的荔枝，以及那个被命运推着走的小吏。



但这不仅仅是一个运送荔枝的故事。为了博贵妃一笑，倾尽国力、搜刮民脂－－马伯庸以一个小人物千里送荔枝的荒唐任务，狠狠撕开朝廷权力无度与官场荒谬的真相。书中金句句句入骨：「流程，是弱者才要遵循的规矩」、「千古艰难唯做事，一事功成万头秃」。这些话不是漂亮话，却直击人心，因为它们道破了职场的冷酷与生存的艰难。



更难得的是，马伯庸对平民历史的深切关注。他研究古时平民家书、砖匠在磗块背上的刻字，往往藏着大时代最真实的人心。他让我们看见，历史不止是帝王将相的功业，更是无数像李善德这样的小人物，在绝望中拚搏、在荒谬中求存的痕迹。



读完这本书，记住的不是荔枝有多甜，而是那句话：「世上没有绝望的处境，只有对处境绝望的人。」在权力与命运的夹缝中，至少我们还能选择，向前拚死一搏。



大道理之外，马伯庸也从历史中发掘趣事，书中后记说：「最后说个好玩的事。林嗣环在《荔枝话》中提到过在福建有个风俗：『荔熟时，赁惯手登采，恐其恣啖，与之约曰：『歌勿辍，辍则弗给值。』意思是说，为了防止摘果工人偷吃，雇主会要求他们一边唱歌一边摘。』」他就干脆把这个风俗挪到书中的荔枝农上了。



林静