李纯恩 - 现代咒语 | 好好过日子

加拿大创造了一个关于性别的缩写，长长一串，一共由十六个字母加数字和符号组成：MMIWG2SLGBTQQIA+。



这一组被网民讥笑说好像Wi-Fi密码的字元，代表了人类性别在加拿大的「多元化」，其中MMIWG代表「失踪及被谋杀原住民妇女与女孩」，2S代表「具男性和女性灵魂的人」，LGBTQ代表「常见的同性恋、双性恋、跨性别者」、Q代表「性向疑惑者和探索者」、I代表「双性人和间性人」、A代表「无性恋者」、+代表「其他未被罗列性向或性别认同」。



写到这里，觉得自己的见识有点像个左派学者，竟然也这么煞有介事了。这样，即使没有真学问，起码知道如何靠几个时髦的名词装扮一下，兴之所至，随口咒出一串MM，搞得些专门喜欢崇拜专家学者的人目迷五色如堕五里雾中，头大如斗还要心生敬仰，那就会觉得我有些学问，并且大爱包容。有此一层包装，脑袋后面像有光环生出来，可以唬人了。



世上最困难的事，是把复杂的事情变得简单。最容易的事，就是把简单的事情复杂化。前者是智者做的，后者多数是「学者」做的。人类的性别本来很简单，或男或女，或非男非女，但如此简单既不利「学说」，也不利唬人。因此之故，才弄出了上述那一串字母加数字加符号的咒语名堂。这样，世界才不至于简单、太平。



李纯恩