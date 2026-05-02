林静 - 菠萝包汉堡 | 红棉树下

菠萝包，大概是可塑性最高的港式面包。新鲜出炉，包身香软，包面带点酥脆，是我小时候的最爱。把一块厚切冰冻牛油夹进去，微微烤焗，便成了「冰火二重天」的菠萝油。从前打工，英籍老板每日都要秘书到湾仔檀岛咖啡买个菠萝油做早餐，我们常暗地担心他胆固醇超标。近日见识了菠萝包汉堡，又是另一层次。



主打菠萝包汉堡的小店Bolo Bolo，开在中环兰桂坊横街和安里。到访当日是长周末黄昏，下着大雨，附近不少店舖休息，唯独Bolo Bolo的橙色灯箱分外抢眼，仅有的两张枱都坐着食客。店长细心讲解组合，我们选了薄切牛扒配芝士，以及慢煮鸡扒加煎蛋、黑醋洋葱；小吃要了炸烧卖和炸洋葱圈，饮品则是美禄黑牛与菠萝茶。



菠萝包巨型，脆皮松化，口感味道比不少面包店优胜。汉堡足料，牛扒肉味丰盈，鸡扒煎得香口、肉汁丰富，与菠萝包咸甜交错，碰撞出全新的港式风味，创意满分。店长说，东主有经营餐厅经验，开店前反复研究试味，才找到心中理想的菠萝包配方与食材配搭。黑醋洋葱尤其讨好，材料简单，却要将洋葱慢煮至焦香才加黑醋，时间心机缺一不可。



叫人惊喜的还有炸牛丸，浓浓鲜牛味，轻轻炸过后入口更加爽脆，是下午茶必选小吃，相信会大受附近上班族欢迎。美禄黑牛或许只此一家，少甜多气，非常满足。



感谢有心人在传统美食上发挥小宇宙，受惠的，始终是食客。



林静