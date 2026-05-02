KellyChu - 沪IT人一家极速融入生活　荷兰金融型男喜越野跑 人才揭落户故事 Bakehouse瑞士老板 ：机遇就在这里 | Executive日记

自政府推出各项人才入境计划，过去3年已有超过41万宗获批。香港对佢哋而言有咩吸引力？人才办近日就透过全新一辑电视宣传片，邀请包括人气饼店Bakehouse老板在内嘅4位来港人才，分享佢哋选择落户香港嘅故事。



Bakehouse瑞士老板Grégoire Michaud唔单止整饼了得，学广东话都一样咁叻。佢今次喺宣传片粉墨登场，指在香港创业令佢可以接触到来自全球嘅客人，更大晒广东话：「机遇就在这里！」，够晒说服力。Greg事实上亦非常热爱香港文化和美食，为此研发出期间限定嘅「奶茶蜂蜜丹麦酥」、「杨枝甘露菠萝包」等充满本土情怀嘅甜点，不但展现出其跨文化优势，亦可见佢对甜点和香港嘅热情。



来自上海嘅创科高才Tony，则因为两年多前来港出差后，被香港机遇处处及优质教育深深吸引，故而决定申请高才通，带同妻儿来港发展。Tony报读咗人才办开设嘅粤语学习班，短短两年间一家人已可以用流利广东话沟通，极速融入本地生活，小妹都想畀个like！



大马女博士喜港汇聚顶尖学者



下一波宣传片亦好快推出，届时登场嘅有堪称「时间管理大师」嘅荷兰金融型男Lodewijk Vriens，以及来自马来西亚嘅香港浸会大学化学系助理教授许凤环博士。Lodewijk热爱在港越野跑，朝早跑山、放狗再去中环返工毫无难度，佢仲加入咗本地跑会，同一众本地和海外跑友跑匀全港。许博士就坦言自己看中香港能同时汇聚中外顶尖学者嘅优势；更利用专长为警方禁毒工作担任顾问，热心贡献社会。



4位人才背景各不同，但都因为香港嘅独特优势决定在此落地生根。大家最近睇电视时，记得留意佢哋嘅身影喇！



KellyChu

Grégoire Michaud。