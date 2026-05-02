谭纪豪 - 快闪阿姆斯特丹 | 无名指

中东开战以来，机票受油价影响大幅涨价，但机票再贵，去欧洲的机位还是很紧张，据说是杜拜和多哈限航导致。我一个月前订机票去柏林便多番周折，平常都是经法兰克福或伦敦转机，但此两地和苏黎世都没位了。快要放弃时，旅行社找到去阿姆斯特丹「最后一个机位」，不过接驳航班时间不理想，我索性将错就错，订再晚一班，有8个小时到市中心逛逛。



上次去阿姆斯特丹是10年前，除了酒店会议中心和附近餐厅以外，甚么地方都没去。真正来旅游已是上个世纪，那时住在青年旅舍没窗的狭小空间，内心却想装下整个世界。



这次好不容易订好机票，竟发现梵高博物馆预约爆满，去几个旅游网站碰运气，只找到一张有导赏员带队的票，竟比原价贵100欧罗！在世时只卖出过一幅画的梵高，能想像到自己在21世纪如此值钱吗？30年后重来，同样的画作，不同的心情，艺术永恒，我却变了。



不变的还有荷兰国家博物馆的镇馆之宝《夜巡》，搬进玻璃柜内公开修复，远观依然震撼，难怪林布兰可力压梵高，被誉为「荷兰最伟大画家」。



本来8小时只计划逛两间博物馆，但从机场坐巴士进巿区时上网，发现Concertgebouw有午间音乐会，这个简单直接就叫「音乐厅」的地方，是举世闻名的音乐殿堂，历史悠久且音效出众。我开场前3分钟赶到，售票员给我最低价的票，让我赶紧入场坐一楼最贵的位，赚到了！



「春风得意马蹄疾，一日看尽长安花」，快闪阿姆斯特丹，没看运河和风车，行程却充实到忘了买块现做的stroopwafel来吃！

（IG︰@tamkeiho）



谭纪豪