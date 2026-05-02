香港金牛 做香港篮球「种树人」

三连霸在国际体坛任何项目，都是难以达成的成就，香港金牛早前就打破历史，成为全国男子篮球联赛（NBL）首支三连霸得主。皇朝是透过无数的血与汗建立，为了打造成真正的香港职业篮球队，金牛不计成本在启德、荃湾办赛，本着「蚀本也要把球队留在香港」的执着。同时他们在硬件和软件上全方位协助香港篮球发展，球队总经理孙欣伟带来这段「冠军背后的不一样故事」。

香港金牛上周在启德体艺馆超过5000名热情球迷的见证下，总场数3:0击败强敌上海玄鸟，连续3年赢得NBL总冠军，更难得的是建立属于香港的篮球皇朝。「我们自己知道经历了甚么，其实蛮难的，每个冠军背后都有不一样的故事。」比起耀眼的奖杯，金牛总经理孙欣伟更看重背后的付出，球队背负着长远使命，就是在香港篮球的低谷中，不计成本于香港扎根，立志与本地篮球共同成长。

在香港营运高水平职业篮球队，成本之高超乎想像。孙欣伟坦言，相比内地球队常获政府支持及免费场馆，金牛在港的办赛成本堪称「天价」。「在香港做职业体育，比内地花费大得多。除了人工，我们在启德、荃湾等场馆作赛，每场都要花巨资重新布置专业地板和灯光。赛后又要连夜撤场，这对财力及人力都是巨大消耗。」

尽管开支高昂，投资人钱涛依然坚守初衷。孙欣伟透露，曾与老板开玩笑说不如把球队搬回内地以节省成本，但钱涛态度斩钉截铁。孙欣伟说：「钱涛先生说他是香港人，还是要在香港做职业体育，要将香港篮球带到代表中国最高水平的CBA联赛。」这份纯粹的「香港情意结」，正是金牛宁愿承受天价成本，也要将主场留在香港的根本动力。

而金牛亦积极推动本地篮球硬件发展。位于湾仔的「香港篮球圣地」修顿球场，承载着无数球迷的回忆，但修顿此前因篮框与底线距离等硬件不符要求，无法继续作为金牛主场，成为一大遗憾。

孙欣伟透露，球队一直与修顿保持紧密联系，并协助其提升标准，期盼有朝一日将金牛带回这片圣地：「目前修顿已收到两个改造方案，正积极讨论，下季有可能成为符合FIBA Elite Level（国际篮联精英级别）的球场。」

积极推动硬件发展

至于针对外界关注的「本地球员上阵时间」问题，孙欣伟以曼联为例给出理性解答：「曼联永远不会考虑C朗拿度是不是本地人，职业球队只会派能赢波的球员上场。」他解释，阵中香港球员杨睿骐、杨瑞鸿及吴委峻同属后卫，位置重叠注定无法同时上阵：「他们还年轻，是我们未来的希望，我有信心未来把他们培养为香港最好的一、二号位球员。」

孙欣伟强调，若球员实力未达标硬要「拔苗助长」，反而会伤害其自信心，金牛希望成为香港篮球的「种树人」。球队已建立U12至U18青训体系，未来计划让小球员参加内地U系列比赛，从小接触高水平竞争。

「香港金牛不是魔术师，不能点石成金。」孙欣伟总结道。这支三连霸球队正遵循客观规律，用时间与耐心陪伴香港篮球从量变到质变，期盼未来有更多金牛培养的香港球员，披上港队战袍站上洲际舞台。