Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦华章 - 断食6天为健康 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麦华章
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　今年复活节，过得饶有意义，皆因参加了一个辟谷课程，在专业指导下断食6天。在这期间，我只喝水，完全不进食，效果是身材keep fit了，体重减轻4公斤，精神焕发了，还帮助身体排毒与改善健康。这趟一起并肩辟谷有近20位同学，当中还有刚从外国风尘仆仆回来留港数天的港姐张玛莉，她也百忙中抽空来参加辟谷两天。

　　辟谷并非简单的停食，须在专业指导下安全进行，期间需勤练气功与服气，才能得最佳效果，不但可瘦身美颜，还产生意想不到的强身健体与治疗疾病的成效。完成6天课程后，师兄弟姐妹们的分享不少颇有启发性，例如，年约30岁金融从业员方小姐讲述辟谷如何改善脑肿瘤病情的经历：她于2020年确诊脑内有6cm恶性肿瘤，经手术切除，但两年后复发，脑部再现阴影并有脑积水，其父亲介绍她习练气功，两个月后进行辟谷，辟谷期间脑积水不断从鼻孔流出，之后去医院进行脑扫描，医生惊讶地告诉她，脑内阴影不见了，这3年来她一直勤练功，每年辟谷一次，令她重上健康之道，脑肿瘤没再复发。

　　我们所习练的名为太极五行功，教授此功的中心叫World Institute of Self Healing，简称WISH，由世界医学气功学会副主席彭赵翊心于27年前所创办，专门教授通过练功、采气（见图）与强化念力，激发人体内与生俱来的3种潜能：自愈力、免疫力和再生力，从而达到防病及治病效果，迄今习此功的学员已逾万，我便是其一。习此功20年来，我亲眼目睹不少师兄弟姊妹，包括患上顽疾、心血管病、糖尿、痛风、脂肪肝、湿疹、红斑狼疮、严重失眠、抑郁症、哮喘、眼疾等病患者，习练此功后，病情得到不同程度的改善。

　　WISH每月举办一次免费讲座，介绍此功与辟谷，大家若想查询讲座详情，或想了解更多练此功而得益的病例，可到其网站浏览：www.wishasiapacific.hk。

麦华章

最Hit
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
时事热话
14小時前
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
影视圈
14小時前
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
影视圈
9小時前
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
14小時前
阿联酋宣布退出OPEC。 美联社
OPEC｜阿联酋宣布5月1日起退出石油输出国组织 计划逐步增产
即时国际
9小時前
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
食用安全
14小時前
天文台凌晨3时45分取消黄色暴雨警告信号
社会
5小時前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
01:01
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
影视圈
14小時前
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
饮食
14小時前
更多文章
麦华章 - 创意澎湃的酒店 | 玫瑰人生
　　早阵子游湖南，首站长沙，下榻该市最奢华酒店Park Hyatt，跟着往游风景壮丽的张家界。回程意犹未尽，再于长沙逗留多3天。这趟入住与传统酒店住宿体验不一样的新派酒店Maqo，令我们耳目一新。 　　Maqo（玛珂酒店）坐落长沙国金中心T2塔楼，特色是出格创新，为住客提供创格体验，即与艺术的惊喜碰撞，故不仅是提供住宿的酒店，还是激发活力与灵感的地方，是以无论从装潢布置到房间设计到其他设施，
2026-04-17 02:00 HKT
玫瑰人生