麦华章 - 断食6天为健康 | 玫瑰人生

今年复活节，过得饶有意义，皆因参加了一个辟谷课程，在专业指导下断食6天。在这期间，我只喝水，完全不进食，效果是身材keep fit了，体重减轻4公斤，精神焕发了，还帮助身体排毒与改善健康。这趟一起并肩辟谷有近20位同学，当中还有刚从外国风尘仆仆回来留港数天的港姐张玛莉，她也百忙中抽空来参加辟谷两天。



辟谷并非简单的停食，须在专业指导下安全进行，期间需勤练气功与服气，才能得最佳效果，不但可瘦身美颜，还产生意想不到的强身健体与治疗疾病的成效。完成6天课程后，师兄弟姐妹们的分享不少颇有启发性，例如，年约30岁金融从业员方小姐讲述辟谷如何改善脑肿瘤病情的经历：她于2020年确诊脑内有6cm恶性肿瘤，经手术切除，但两年后复发，脑部再现阴影并有脑积水，其父亲介绍她习练气功，两个月后进行辟谷，辟谷期间脑积水不断从鼻孔流出，之后去医院进行脑扫描，医生惊讶地告诉她，脑内阴影不见了，这3年来她一直勤练功，每年辟谷一次，令她重上健康之道，脑肿瘤没再复发。



我们所习练的名为太极五行功，教授此功的中心叫World Institute of Self Healing，简称WISH，由世界医学气功学会副主席彭赵翊心于27年前所创办，专门教授通过练功、采气（见图）与强化念力，激发人体内与生俱来的3种潜能：自愈力、免疫力和再生力，从而达到防病及治病效果，迄今习此功的学员已逾万，我便是其一。习此功20年来，我亲眼目睹不少师兄弟姊妹，包括患上顽疾、心血管病、糖尿、痛风、脂肪肝、湿疹、红斑狼疮、严重失眠、抑郁症、哮喘、眼疾等病患者，习练此功后，病情得到不同程度的改善。



WISH每月举办一次免费讲座，介绍此功与辟谷，大家若想查询讲座详情，或想了解更多练此功而得益的病例，可到其网站浏览：www.wishasiapacific.hk。



麦华章