李居明 - 继特朗普后再挑战 《粤剧观世音》 | 李居明大师会客室

继《粤剧特朗普》之后，这是我又一次挑战难度之作。因为《粤剧观世音》的主题是：人怎样用爱来制止战争、导人向善。其实特朗普总统是最应该来看《粤剧观世音》的，他会明白，他引发的战争杀害了多少人，令多少家庭破碎，让母亲失去儿子，妻子失去丈夫，孩子失去父亲！



我没有用传统手法写观音的「神通」，观音由头到尾是用「爱」去渡人！如何渡满手血腥的爱人韦护？就是那首《戒杀诗》：「世间杀戮最悲凄，毁人家暖恨长埋，子在窝中期亲在，母在家中望子归」。韦护杀人如斩瓜切菜，最后要承受的因果，就是用刀斩下自己最爱之人的手，这是对他最大的惩罚。这种冲突性可以看到原来粤剧有这么高的深度和层次。



同时，这段戏也是写观音如何用肉身渡父皇，既然父皇要用自己的肉身治病，便欣然受刑，挖眼断臂以报父母恩。这段戏雅琪用粤剧的水袖功架表达韦护如何把观音的手斩下来，只是那场戏已经值回票价。蓝天佑和郑雅琪功架及唱腔十分出色，为目今粤剧界最有实力的生力军。



观音如何度九尾狐？她告诉九尾狐：你想成人，却杀戮吸血，做人第一课是「人之初，性本善」，如果你性不善，何以为人呢？本剧的内容有深度，高潮迭起，很少粤剧令人看到荡气回肠，在追看剧情。此剧口碑轰传，为近年难得一见的戏宝，值得向观众推荐。



爱是可以化解战争、带来和平，这套戏将这个意念表达无遗，并且是通过一套粤剧去表达，通过好听的歌曲、奇情有吸引力的剧情表达出深远意义，是一套难能可贵的艺术作品，由头到尾是没闷场。鼓励大家来看这部有极高艺术观赏性的粤剧。6月9日至10日请入场欣赏不一样的《粤剧观世音》。



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明