张诺 - 从的士司机到当代乐圣 | 任意行

多年前的一个夜晚，我坐在观众席上，亲历了歌剧《沙滩上的爱因斯坦》的香港首演。那是我与菲力普．格拉斯（Philip Glass）音乐的初次相遇，也是对「音乐」二字的彻底颠覆。



舞台上没有传统的歌剧唱腔，没有连贯的敍事，只有数字、唱名与不断重复却又微妙变奏的乐句。起初是困惑，继而是不解，然而当那层层递进的节奏如潮水般淹没听觉，我竟不由自主地深陷其中，仿佛被一种原始的、近乎冥想的能量攫住了灵魂。那晚之后，我明白了：极简，原来可以如此丰饶。



格拉斯的人生，本身就是一曲极简却跌宕的变奏。在成为改写当代音乐面貌的巨人之前，他白昼握着的方向盘，晚上才握起笔杆－－纽约街头的的士司机，与音乐厅里的先锋创作者，两种身份在同一个躯体里并存、交织，终于开出一条无人可以复制的成名路。



下月中大合唱团将于香港大会堂带领我们回到这位大师的起点。音乐会上半场选自《沙滩上的爱因斯坦》的五段「膝剧」（Knee Plays），以数字与唱名剥离叙事，回归声音的本质；下半场则是实验之作《和声的另一种面貌》第四部－－长达一小时的连续演唱，纯粹以节奏推动，人声如浪，一波一波冲击感官的边界。这不仅是对歌者体能与意志的极限挑战，更是一场聆听者的心灵洗礼。



在音乐总监朱振威、小提琴家周业玮与一众跨界艺术家的演绎下，格拉斯那被贴上「简约」标签的音乐，将绽放出更为深邃的人性温度。这是难得的机缘，让爱乐人打开心扉，彻底拥抱一种全新的现代人情怀。错过了当年《沙滩上的爱因斯坦》的，这次请勿再失之交臂。



张诺