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小董 - 心理变态的「屁人」 | 轻松养生

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小董
4小時前
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生活 专栏
內容

　　小董刚从东京回港，在机场等候行李之际，遇到一件不能接受的事！不知是否坐了几个钟没郁动，站在我身边的几位男士在放屁！对！他们不约而同的在放响屁！其后1位年近80岁的老婆婆，刚从行李带上取下小包包，她蹲下来打开，取出一件外套…那位本已在「呠呠」的男士，突然走到婆婆身旁，对著她的头，继续「呠呠.. 呠呠呠」！很明显这位婆婆听觉不灵敏，但她的嗅觉是有的，3秒后发现有异味，突然站起向后退，并狠狠的瞪着这位男士。小董在旁边静观，只想看看这无耻无聊之徒有甚么反应，他竟然露出阴沉的笑容，然后迈步走去。很令人心寒！除了心理有问题外，我想不到有甚么机心！

　　中医讲「六腑以通为用」，肠道就像一条畅通的通道，脾胃运化食物、肝气疏通气机，肠道浊气先可顺利排出，这就是放屁。如忍屁不放，浊气堵在体内，轻则肚胀腹痛、食欲不振，重则影响气血运行，无精打采、胸闷烦躁，反而伤身。

　　不同的屁，对应不同的身体问题，不难分辨：经常放无声无味的屁，大多是坐得太久、食得太快，吞入太多空气，气机不畅导致；屁多又臭烘烘，多半是吃了太多肉类、煎炸辛辣食物，脾胃消化不来，食积滞在肠道，浊气化热，气味先会重；如长期少屁、肚胀难忍，就是脾胃虚弱、动力不足，肠道蠕动变慢了的反应！

　　想减少尴尬的臭屁、让肠道更舒服，中医调理很简单，平时吃饭细嚼慢咽，少饮汽水、少嚼口香糖，减少空气入肚；多食山药、南瓜、白萝卜等健脾顺气食物，白萝卜煮水饮，顺气消胀效果一流。平时多揉肚子，顺时针打圈按摩，促进肠道蠕动；少久坐，起身走动下，疏解肝气，气机顺畅，浊气自然顺畅排出。

学贯中西的大爱中医师博士
小董

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