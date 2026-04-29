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李纯恩 - 做减法 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
4小時前
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生活 专栏
內容

　　跟老朋友茶聚，说起另一些老熟人，他说已经许久没有联络，时日一久，交情便如书页一样翻过去了。这也不错。

　　年轻的时候，交朋友是做加法，多多益善。上了年纪，这一层关系便开始做减法。

　　这一来是随着时光推移，本来并肩起步的人步调开始有了参差，思想和见识有了分别，渐渐想不到一起，也说不到一起，相处不再像从前般有趣，若是交情不深的人，就慢慢淡出了。

　　二来，年纪大了，见识多了，人也开始挑剔。交朋友首要合得来，若合不来，相处不舒服，话不投机，这朋友就交不下去，不如干脆些，不交就是。当然，也不是人人都这样的，有的人即使跟某人合不来，依然不想让人觉得他跟某人不做朋友，但每次说起某人又会不断埋怨，好像很痛苦。你一定碰到过这种人，总是在埋怨，又总表示大家还是朋友。虽然这种人总是想让你知道他珍惜友情，但你不一定以为然，或会替他感到辛苦，甚至会觉他活该辛苦。

　　这都是性格，也说不得对错，大家见识不同，活法不同，对人对事的取态也不同。但若想活得自在，生活中的人事包袱少一些总是良方。如果有得选择，当然尽量找些合得来的人做朋友。至于合不来的，管他认识多久，终归是做不得朋友的。那就不要浪费大家时间了。

　　交朋友和认识人不一样，认识的人可以很多，朋友则贵精不贵多。

李纯恩

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2026-04-28 02:00 HKT
好好过日子