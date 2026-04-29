梁家权 - 香草烤西班牙蜗牛 | 好味大过天

刚刚结束西班牙12个世界文化遗产深度游，形容为「朝圣之旅倒很贴切，天才建筑师高第的手笔，圣家堂、米拉之家、巴特娄之家、奎尔公园之外，还有萨拉戈萨的圣母主教堂和千年圣山上的黑面圣母，以及古罗马高架引水道等等，欣赏这些保存得很好的古迹之余，也见证人类在这个小星球上留下的奇迹建设。



伊比利半岛上的西班牙，几千年来经古罗马势力、希腊人、阿拉伯人、摩尔人、奥地利人统治，在历史、文化、饮食方面，有丰富而复杂的内涵，是一生中应该一去再去探索的地方。最近十多年来，踏足西班牙国土少说也逾20次，由东面的巴塞罗那和华伦西亚，到北部加泰隆尼亚地区，包括毕尔包，中部的马德里及托雷多，南面的西维尔，以至不肯回归西班牙的英国最后一块殖民地直布罗陀，至今仍未有厌倦的感觉。



被誉为西班牙国宝、吃饱橡果的伊比利亚纯种黑脚猪风干火腿，令人回味再三；当然还有种类以百计的小吃（Tapas）、西班牙炖饭等……每一次来西班牙，都百吃不厌。另外，在西班牙酒馆内有一道小菜，我姑且名之曰「油泡虾仁」，做法很纯粹和简单，用钵头盛橄榄油，烧热蒜片及少许辣椒，放入些少盐腌过的新鲜虾仁，熄火焖熟即可。我在香港照办煮碗，改用火蒜、指天椒、赤米鲜虾仁，未过滤的初榨橄榄油，以日本有田烧的烧锅炮制，无以尚之。



今次西班牙之旅，第一次吃到西班牙蜗牛（见图），撒上香草烤熟，其实不蘸微辣的酱或芝士奶油，都相当好味。哈，如果我改用花螺仔，有冇咁好味呢？



梁家权