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Cally - 压力大与脱发有关？ 生发片买二送一 | 商界讲呢啲

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Cally
4小時前
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　　有冇注意到每当压力大嘅时候，脱发问题变得严重？研究证明人喺情绪紧张时，血管受到交感神经影响而收缩，令头部血液循环变差，导致眉毛、头发因无法获得充足养分开始脱落。不妨学吓点放松自己，或寻求专业协助，透过保持均衡饮食、正常作息、少吃辛辣油腻食物，均可以令皮肤更健康、避免毛发异常脱落危机。

　　瑞典品牌New Nordic Hair Volume生发片喺瑞典生产，每天只需一片，唔单止有助补充萃取自草本嘅天然二氧化硅、小米中嘅黍素、锌及生物素，仲独家含有由苹果萃取中嘅原花青素B2，而矿物质铜则有助延缓白发。

　　生发片以泡罩包装，每一板有15片。每天拿出一片，随身带到公司送水食用就得，方便又干净。佢仲喺法国临床验证两个月看到效果，四个月确认结论可信。生发片喺屈臣氏网店及门店有售，现更推出买二送一优惠，每盒均价仅$172。官网仲有护肝片蓝莓片等经典好物，且免费送货。

网站：https://newnordic.hk/

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