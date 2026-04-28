Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 最后的天堂 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
8小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　由德国唱片公司Winter & Winter出版一张绝版专辑《El último paraíso》－－「最后的天堂」，这名字听来带点悲壮，仿佛天堂将要关门。然而细听之下，才发觉这「天堂」不在别处，就在古巴，就在夏湾拿那些破旧却明亮的街角。

　　古巴，一个长期遭受制裁的国度。物资匮乏，楼房斑驳，人民赤贫如洗。若以世俗标准衡量，那里离天堂何止十万八千里。可是这张专辑录下的，却是孩童在教室里的嬉笑与歌谣，街头吉他手拨动的动人弦音，歌者发自内心的求爱之歌。那些旋律悠然自得，仿佛世间任何珍宝，都换不来那一刻的自在与欢愉。

　　听着听着，忽然明白：当你一无所求，天地便尽归于你。古巴人没有太多，却也没有太少。他们有阳光、有音乐、有舞蹈、有彼此。制裁可以封锁物资，却封锁不了灵魂的歌唱。这张专辑之所以珍贵，正因为它不止是录音，更是一场沉浸式的行走－－混入了街头环境音，老旧引擎声、远处笑语、微风穿过廊柱。你仿佛真的走在夏湾拿的石板路上，音符从敞开的木窗飘出来，与热带空气缠绕。

　　然而，世界并不太平。战火从乌克兰到加沙，从苏丹到缅甸，从未熄灭。古巴也长年面对威吓与封锁，但这个岛国依然热情地活着，依然在街头豪迈地唱出对生命的向往。那歌声不是不知道苦难，而是选择不被苦难定义。

　　我常想，终有一天要远赴夏湾拿，游走在殖民时期的古建筑之间，听古董汽车隆隆驶过的引擎声，也听古巴人在黄昏时份即兴弹起结他，唱一首关于爱与等待的歌。那时候，但愿世界真的和平，不再有轰炸，不再有围堵。「最后的天堂」也许不止一个。每一个能让人放下恐惧、听见心跳的地方，都是天堂。

林静

最Hit
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
13小時前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
22小時前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
19小時前
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
10小時前
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
影视圈
18小時前
新皇岗口岸联检大楼正式通电。
新皇岗口岸联检大楼正式通电 投运在即5分钟完成通关
即时中国
13小時前
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
20小時前
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
时事热话
21小時前
星岛申诉王｜信用卡绑定成中招来源？ 港男网购平台帐户被盗用狂碌信用卡购物
申诉热话
2小時前
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
影视圈
12小時前
更多文章
林静 - 咖啡节美食 | 红棉树下
　　月初到西九咖啡节，原来除了咖啡外亦有不少美食摊档，我绕了一圈，竟也尝遍环球风味。 　　「顶好汉堡俱乐部」（Awesome Burger Club）主打手工汉堡，特意为活动创作的啡糖洋葱和牛汉堡，入口带微微焦糖苦甜与洋葱鲜味的层次。和牛肉排多汁，配搭芝士与爽脆生菜，油脂与甜香完美融合，有心思。希望他们可以快点开实体店。 　　「EatGoodSpain」专营西班牙食材，将当地风味带来香
2026-04-25 02:00 HKT
红棉树下