林静 - 最后的天堂 | 红棉树下

由德国唱片公司Winter & Winter出版一张绝版专辑《El último paraíso》－－「最后的天堂」，这名字听来带点悲壮，仿佛天堂将要关门。然而细听之下，才发觉这「天堂」不在别处，就在古巴，就在夏湾拿那些破旧却明亮的街角。



古巴，一个长期遭受制裁的国度。物资匮乏，楼房斑驳，人民赤贫如洗。若以世俗标准衡量，那里离天堂何止十万八千里。可是这张专辑录下的，却是孩童在教室里的嬉笑与歌谣，街头吉他手拨动的动人弦音，歌者发自内心的求爱之歌。那些旋律悠然自得，仿佛世间任何珍宝，都换不来那一刻的自在与欢愉。



听着听着，忽然明白：当你一无所求，天地便尽归于你。古巴人没有太多，却也没有太少。他们有阳光、有音乐、有舞蹈、有彼此。制裁可以封锁物资，却封锁不了灵魂的歌唱。这张专辑之所以珍贵，正因为它不止是录音，更是一场沉浸式的行走－－混入了街头环境音，老旧引擎声、远处笑语、微风穿过廊柱。你仿佛真的走在夏湾拿的石板路上，音符从敞开的木窗飘出来，与热带空气缠绕。



然而，世界并不太平。战火从乌克兰到加沙，从苏丹到缅甸，从未熄灭。古巴也长年面对威吓与封锁，但这个岛国依然热情地活着，依然在街头豪迈地唱出对生命的向往。那歌声不是不知道苦难，而是选择不被苦难定义。



我常想，终有一天要远赴夏湾拿，游走在殖民时期的古建筑之间，听古董汽车隆隆驶过的引擎声，也听古巴人在黄昏时份即兴弹起结他，唱一首关于爱与等待的歌。那时候，但愿世界真的和平，不再有轰炸，不再有围堵。「最后的天堂」也许不止一个。每一个能让人放下恐惧、听见心跳的地方，都是天堂。



林静