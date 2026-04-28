Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 山羊 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
8小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　看人徒手攀岩，惊心动魄。徒手攀岩是极限运动，一面悬崖峭壁，不靠任何工具往上攀登，性命都在十根手指上，手指只要勾住一个点，即可带起全身，反之，粉身碎骨。因此在替他们倒抽凉气的时候，也好奇人类的十根手指可以练出如此功夫。

　　若是看山羊攀登峭壁，那就更加神奇。山壁再陡峭，山羊也能从容不迫，不跑不跳，只管一步步往上走去。

　　山壁上任何一个小小的突出点，或者极细的一道石缝，都是山羊的落脚处，一面山壁在牠们脚下，处处是路，贴壁而行，如履平地。有时候突然跟山中的猛兽相遇，牠们就在峭壁上奔跑，跑得也如履平地，凶猛如雪豹也没这等本事，到口的猎物往往就这样溜走了。

　　十年前我常常去川西的大山里旅行拍照，每次进山都会找当地山民做向导。山区三四千米高处，许多地方在我眼中根本看不见路，但在山民眼中却处处是路。有时走到山边，往下看又陡又秃，我以为除了跳下去，已无他法。但向导只要往山边一站，马上就会找到落脚处，起步就往下走去。跟着他们的脚步，果然会走出之前看不到的一条「路」。顺「路」而行，便跟着下了山。山中也有些绕着山开的山路，但有时山民嫌绕路，就让我骑马沿路走，他们只管在山坡上直上直下，等我到了目的地，他们早就坐着歇息了好一阵子。

　　那时候，就觉得自己好像是在跟山羊同行。我把这个感觉告诉他们，他们并不以为这是一种本事，反而笑我大惊小怪。

李纯恩

最Hit
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
13小時前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
22小時前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
19小時前
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
10小時前
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
影视圈
18小時前
新皇岗口岸联检大楼正式通电。
新皇岗口岸联检大楼正式通电 投运在即5分钟完成通关
即时中国
13小時前
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
20小時前
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
时事热话
21小時前
星岛申诉王｜信用卡绑定成中招来源？ 港男网购平台帐户被盗用狂碌信用卡购物
申诉热话
2小時前
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
影视圈
12小時前
更多文章
李纯恩 - 家有壁虎 | 好好过日子
　　去年夏天，家里来了一只壁虎。晚上坐在厅里看电视，就会见牠从窗边冷气机的角落爬出来。牠应该是躲在冷气机和墙壁的缝隙里，所以即使门窗紧闭牠也会爬进爬出，然后贴着墙，迅速爬到电视机后面，呆一会，又迅速窜出，往厨房而去。 　　见惯了也就习以为常，反正壁虎也不是害虫，弄不好还帮我吃掉几只蚊子，便由得牠自由出入。后来天冷了，也就没再见牠出现。前两天，依然是在晚上看电视的时候，又见一只壁虎在同样位置爬
2026-04-27 02:00 HKT
好好过日子