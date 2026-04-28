李纯恩 - 山羊 | 好好过日子

看人徒手攀岩，惊心动魄。徒手攀岩是极限运动，一面悬崖峭壁，不靠任何工具往上攀登，性命都在十根手指上，手指只要勾住一个点，即可带起全身，反之，粉身碎骨。因此在替他们倒抽凉气的时候，也好奇人类的十根手指可以练出如此功夫。



若是看山羊攀登峭壁，那就更加神奇。山壁再陡峭，山羊也能从容不迫，不跑不跳，只管一步步往上走去。



山壁上任何一个小小的突出点，或者极细的一道石缝，都是山羊的落脚处，一面山壁在牠们脚下，处处是路，贴壁而行，如履平地。有时候突然跟山中的猛兽相遇，牠们就在峭壁上奔跑，跑得也如履平地，凶猛如雪豹也没这等本事，到口的猎物往往就这样溜走了。



十年前我常常去川西的大山里旅行拍照，每次进山都会找当地山民做向导。山区三四千米高处，许多地方在我眼中根本看不见路，但在山民眼中却处处是路。有时走到山边，往下看又陡又秃，我以为除了跳下去，已无他法。但向导只要往山边一站，马上就会找到落脚处，起步就往下走去。跟着他们的脚步，果然会走出之前看不到的一条「路」。顺「路」而行，便跟着下了山。山中也有些绕着山开的山路，但有时山民嫌绕路，就让我骑马沿路走，他们只管在山坡上直上直下，等我到了目的地，他们早就坐着歇息了好一阵子。



那时候，就觉得自己好像是在跟山羊同行。我把这个感觉告诉他们，他们并不以为这是一种本事，反而笑我大惊小怪。



李纯恩